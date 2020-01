Wer weiterkommt, der fährt nach Sölden zum „Recall“

Beurteilt werden die Kandidaten 2020 wieder von einer DSDS-Jury, die über musikalische Erfahrung verfügt. An der Seite von Dieter Bohlen sind auch dieses Jahr wieder die Profitänzerin und Tanztrainerin Oana Nechiti, der erfolgreiche Musiker und Songwriter Xavier Naidoo sowie der populäre Sänger und Gewinner der achten DSDS-Staffel Pietro Lombardi.

Bei DSDS wählen die Juroren zunächst in den Castings die talentiertesten Sängerinnen und Sänger aus, die sich in Sölden im Recall beweisen müssen. Die besten Kandidaten stellen sich dann im Auslandsrecall erneut dem Urteil der Jury. Nur wer hier überzeugen kann, schafft es in die spannenden Live-Mottoshows im Frühjahr.