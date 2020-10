Am 13. September war die Kommunalwahl, am 5. November sollten die frisch gewählten Stadtverordneten zur konstituierenden Ratssitzung im Hans-Sachs-Haus zusammenkommen. Der Termin wurde auf den 26. November verschoben, auch weil die Parteien noch Beratungsbedarf haben. Neue Koalitionen müssen her. Wer mit wem? In dieser Frage soll es am Wochenende endlich eine erste Richtungsentscheidung geben.

SPD stellt mit 31 Stadtverordneten die stärkste Fraktion

Die absolute SPD-Mehrheit in Gelsenkirchen ist seit dem Urnengang Geschichte. Als stärkste Fraktion mit 31 Stadtverordneten haben die Sozialdemokraten dennoch den Anspruch, eine künftige Ratskoalition zu führen. Sondierungsgespräche, so die Sozialdemokraten, habe es in den vergangenen Wochen mit allen demokratischen Parteien gegeben. „Wir werden am Samstag in einer Telefonschalte zusammenkommen, in Ruhe abwägen und danach entscheiden, mit wem wir Koalitionsverhandlungen aufnehmen möchten“, sagt SPD-Parteichef Markus Töns. Ziel sei „eine stabile Mehrheit“, mit „wechselnden Mehrheiten zu arbeiten“ hält Töns für schwierig. Zu Wochenbeginn soll der Weg klar sein.

Gelsenkirchener Grüne wählen Montag ihren Fraktionsvorstand

Montagabend werden die Gelsenkirchener Grünen ihren Fraktionsvorstand neu wählen. „Wir befinden uns immer noch in der Sondierungsphase“, macht Fraktionsvorstand Peter Tertocha deutlich. Weiter äußern will er sich zunächst nicht und erst den internen Wahlgang am Montag abwarten. Elf Sitze haben die Grünen im künftigen Rat wie auch die AfD, 20 die CDU, die FDP kommt auf vier Sitze, jeweils drei entfallen auf Linke und WIN, Tierschutz-Partei und Die Partei holten je zwei Sitze, AUF einen. Rechnerisch wäre eine SPD-FDP-Grüne-Ampel möglich, eine große Koalition natürlich, knapp würde es auch für Rot-Rot-Grün reichen.

„Gute Gespräche“ seien in den vergangenen Wochen geführt worden, sagt Susanne Cichos (FDP). „Man muss jetzt sehen was dabei herauskommt.“ Man habe „viele konstruktive Gespräche geführt“, betont auch der CDU-Kreis- und jüngst gewählte Fraktionsvorsitzende Sascha Kurth. Auch er geht davon aus, „dass wir nach dem Wochenende klarer sehen“. So oder so – mit einer schnellen Einigung ist nicht zu rechnen. Nach der Sondierung beginnt erst die inhaltliche Arbeit, danach sind die die Parteivorstände gefragt und müssten grünes Licht geben.

Die Zeit drängt: Der Haushalt muss eingebracht werden

Die Zeit drängt durchaus: Die letzte Ratssitzung in Gelsenkirchen war am 25. Juni. „Wir haben sicher das ein oder andere Thema, das brennt, vor allem den Haushalt“, sagt Kurth. Axel Barton, der neue SPD-Fraktionsvorsitzende ist optimistisch, dass Verhandlungen zeitlich nicht aus dem Ruder laufen werden. „Wir werden das schon bis zum 26. November hinkriegen. Der Haushalt könnte dann am 17. Dezember eingebracht werden.“