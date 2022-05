Wenn das Schalke-Gefühl zum Gelsenkirchen-Gefühl wird

Gelsenkirchen. Schalke ist wieder erstklassig: Nach dem Spiel wurde in ganz Gelsenkirchen gefeiert. Dabei hatte es zwischenzeitlich anders ausgesehen.

In der Halbzeitpause war es wieder da – dieses Schalke-Gefühl. Besorgt. Zweifelnd. Verzagt. Schalke 04 lag zur Pause gegen den FC St. Pauli mit 0:2 hinten, und der Traum von der Aufstiegsfeier am Samstagabend war zu dem Zeitpunkt ganz weit weg. Das Kopfkino lieferte düstere Bilder: Noch ein Jahr zweite Liga. Noch mehr Tristesse. Noch einmal Sandhausen, Hannover und Heidenheim statt München, Dortmund und Köln. Das ist nicht nur ein Schalke-Gefühl. Es ist auch ein Gelsenkirchen-Gefühl.

Den ganzen Tag über hatte eine merkwürdige Stimmung über der Stadt gelegen, die, wie man so schön sagt, mit Händen zu greifen war. Es knisterte in der Luft zwischen Scholven und Ückendorf, zwischen Horst und Resse. Selbst Menschen, die sich nur am Rande für Fußball interessierten, nahmen das wahr: „Was machen die heute Abend?“, lautete die übliche Formel zur Begrüßung, „schaffen die das oder geht das wieder in die Hose?“

Schalkes Schicksal ist eng mit dem von Gelsenkirchen verknüpft

Hoffen und Bangen: Zwischenzeitlich sah es nicht gut aus für Schalke. Doch am Ende durfte gejubelt werden. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Die Spielplanansetzung tat ihr Übriges: Erst um 20.30 Uhr ging es los, ein 13.30-Uhr Spiel wäre wohl für alle Beteiligten besser gewesen – sowohl für die Polizei, die bei Tageslicht hätte arbeiten können, als auch für die Wirte, die bei einer Aufstiegsfeier ab 16 Uhr sicherlich wesentlich mehr Bier an die Frau und an den Mann gebracht hätten. Und so galt es, die vielen Stunden bis zum Anpfiff zu überbrücken, mit der üblichen Mischung aus Hoffen und Bangen.

Dass es überhaupt so weit kam, dass Schalke die realistische Chance hatte, einen Spieltag vor Saisonende den Aufstieg klar zu machen, damit hätte vor einem Jahr wohl kaum jemand gerechnet. Nach dem sang- und klanglosen Bundesligaabstieg lag Schalke am Boden, und weil wohl nirgendwo sonst in Deutschland das Schicksal eines Fußballvereins so eng mit dem seiner Stadt verknüpft ist, galt das auch für Gelsenkirchen. Der Schalke-Abstieg war ein weiterer Nackenschlag für eine an Nackenschläge gewohnte Stadt. Schalke, das war immer der Glanz für dieses graue Stück Ruhrgebiet – wenn der jetzt auch verblasst, was bleibt denn dann?

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Fans feiern Aufstieg von Schalke 04 Fans feiern in der ganzen Stadt den Aufstieg von Schalke 04 in die erste Fußball Bundesliga Foto: Ingo Otto

In der Arena gab es einige Verletzte

Der Spielverlauf schien zunächst den Zweiflern und Verzagten Recht zu geben: Schalke stürmte, Schalke drückte – doch St. Pauli schoss die Tore, und zur Halbzeit schauten sich die Fans in der Arena ratlos an. Sollte es doch zum befürchteten Herzschlagfinale am letzten Spieltag kommen? Mit der realistischen Chance, am Ende doch noch mindestens ein weiteres Jahr zweitklassig zu bleiben? Sollte Schalke es am Ende doch noch verbaseln, wie so oft?

Jubel über den Aufstieg: Fans in der Kneipe „Fliegenpils“ in Gelsenkirchen-Buer. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Es kam bekanntlich anders: Simon Terodde und Rodrigo Zalazar schossen Schalke zum Aufstieg, und als gegen halb elf das Spiel beendet war, kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Trotz der Bitte des Stadionsprechers, das zu unterlassen, stürmten etwa 2000 Fans den Platz. Auf den Rängen kam es zu einem Gedränge, „wodurch mehrere Personen stürzten und verletzt wurden“, teilte die Polizei mit, einige Fans mussten ins Krankenhaus.

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Was für ein Drama, welch eine Stimmung! Der FC Schalke 04... Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs ...ist nach dem furiosen 3:2 über St. Pauli zurück im Fußball-Oberhaus. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Tausende Fans stürmten nach dem Abpfiff euphorisiert das Spielfeld in der Arena... Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs ... und feierten auf dem Rasen. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Auch vor der Arena ... Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs ... wurde der Wiederaufstieg ausgelassen gefeiert. Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Vor dem Spiel bereiteten die Schalke-Fans ihrer Mannschaft einen königsblauen Empfang. Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Schon da war allen klar, wo an diesem 7. Mai die Reise hingehen soll: In die Bundesliga! Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs "Let's Go Schalke. Bitte keine Relegation": Die Bitten dieses jungen Fans wurden erhört. Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Die Nordkurve war brechend voll: Vor dem Anpfiff zündeten einige Fans bengalische Feuer. Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Die ganze Arena glich einem Hexenkessel. Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Der Spieler des Abends: Rodrigo Zalazar gelang der Siegtreffer zum entscheidenden 3:2 gegen St. Pauli. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Auch ohne Selfie ein unvergesslicher Moment: Nach Abpfiff feierten Zalazar und seine Teamkollegen den Aufstieg in die Bundesliga. Foto: Ina Fassbender / AFP

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Trotz Warnung des Stadionsprechers stürmten etliche Schalke-Fans den Rasen. Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Am Ende verwandeln hunderte Fans den Rasen in eine Partymeile. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Auf dem Rasen und den Rängen feiern die Fans den FC Schalke. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Viele sicherten sich ein Stück vom "heiligen Rasen". Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Victor Palsson (l) und Rodrigo Zalazar jubeln mit Fans über den Aufstieg. Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Die ganze Arena war am späten Samstagabend eine einzige Party. Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Pures Glück: Fans liegen sich in den Armen... Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs ...erklimmen die Tore... Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs ...und zünden weitere Pyrotechnik, um die Rückkehr ins Oberhaus des deutschen Fußballs zu feiern. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Auch Marcin Kaminski, Marius Bülter und Dominick Drexler sind erleichtert, den Aufstieg perfekt gemacht zu haben. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Malick Thiaw nach dem Spiel. Foto: Sebastian El-Saqqa / Sebastian El-Saqqa/firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Auch Martin Fraisl ist erleichtert. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Mission geglückt: In der nächsten Saison sehen wir uns in der ersten Liga! Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Marius Bülter jubelt mit Marc Rzatkowski. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Fans in der Gasstätte Fliegenpils Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Und auch außerhalb des Stadions startet mit dem Abpfiff eine Riesen-Party: Fans in der Gaststätte Fliegenpils jubeln hier über den Aufstieg. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Sie liegen sich in den Armen nach einer Saison voller Höhen und Tiefen. Pauli. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Riesige Party auf Schalke- Das sind die Bilder des Aufstiegs Dieser Fan hat weise vorausgeschaut: Die zweite Liga kann er vom Schal streichen. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services GmbH Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Anschließend wurde in den Kneipen der Stadt weitergefeiert: Vor dem „Fliegenpils“ in Buer und den Fankneipen an der Kurt-Schumacher-Straße etwa drängten sich die Menschen auf der Straße, bis tief in die Nacht floss das Bier in Strömen, die Fans lagen sich in den Armen, glückselig – und da war es dann wieder, dieses andere Schalke-Gefühl. Das vom Immer-wieder-Aufstehen handelt, vom Sich-nicht-unterkriegen-Lassen, vom Am-Ende-doch-noch-Gewinnen. Und ist ja dann schließlich auch ein Gelsenkirchen-Gefühl.

