Die Preise für Neubauten steigen auch in Gelsenkirchen weiterhin. Ein wenig Entspannung für Käufer gib es lediglich bei einigen Gebrauchtimmobilien.

Immobilienmarkt Wenige Preiseinbrüche am Immobilienmarkt in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Die Immobilienpreise in Gelsenkirchen bei den Neubauten steigen weiter. Bei diesen Gebrauchtimmobilien gehen die Preise jedoch langsam runter.

Bei den Immobilienpreisen zeichnet sich laut Beobachtungen der Landesbausparkasse LBS auch in Gelsenkirchen ein erster Abwärtstrend ab. Betroffen sind zunächst allerdings lediglich Gebrauchtimmobilien. Nach jahrelangem Anstieg der Preise für Neu- und Gebrauchtimmobilien aller Größenordnungen seien zwischen Juni und Dezember 2022 die Preise für gebrauchte Reihenhäuser in Gelsenkirchen gesunken, so die LBS.

Steigende Hypothekenzinsen senken einige Angebotspreise

Ursache für den Trend ist der Anstieg der Hypotheken- und Anlagezinsen – LBS-Gebietsleiter Rainer Loyek spricht von einer „Normalisierung der Zinsen“ und ersten Entlastung der Käufer. Bei den gebrauchten Reihenhäusern lag der Angebotspreis zum Jahreswechsel 2022/23 bei 290.000 Euro, im Sommer 2022 wurden dafür noch 360.000 Euro aufgerufen – das bedeutet ein Minus von 19 Prozent! Das ist ruhrgebietsweit die stärkste Preissenkung. Lediglich in Bochum und Gladbeck (je 16 Prozent minus) gingen die Preise ähnlich stark in den Keller bei Reihenhäusern. Der NRW-Durchschnitt lag hier bei minus vier Prozent.

Auf dem Markt der gebrauchten Einfamilienhäuser in Gelsenkirchen ist im Gegensatz zu anderen Revierstädten allerdings noch keine Entspannung für Käufer spürbar. Der Preis dafür stieg vom Sommer 2022 bis zum Jahresende um weitere fünf Prozent auf 454.500 Euro. Einen Anstieg gab es hier sonst nur in Gladbeck, Velbert, Oberhausen und Dortmund. Im NRW-Schnitt wurden gebrauchte Einfamilienhäuser zu einem um drei Prozent niedrigeren Preis angeboten als noch im Sommer 2022. Für eine gebrauchte Eigentumswohnung in Gelsenkirchen wurden im Dezember 1.554 Euro pro Quadratmeter verlangt; damit blieb der Durchschnittspreis hierbei unverändert.

Basis der LBS-Berechnungen sind die Angebotspreise aller Print- und Online-Inserate. Die angegebenen Trends beziehen sich daher auf die vom Verkäufer erwünschten Preise. Die tatsächlich verhandelten Verkaufspreise können bei der aktuellen Marktsituation auch niedriger liegen.

Bei Neubauten steigen die Preise weiterhin

Im Gegensatz zum Gebrauchtmarkt steigen die Preise im Neubau-Bereich weiter: Eine neu errichtete Eigentumswohnung lag im Dezember bei 3.927 Euro pro Quadratmeter, das sind sechs Prozent mehr als im Sommer. „Im Neubau gibt es wegen hoher Material- und Handwerkerkosten weniger Spielraum für Preissenkungen – eine Abflachung der Kostensteigerung ist deshalb schon ein Erfolg“, erläutert Rainer Loyek.

