Weltreise im MiR: Von Gelsenkirchen nach Paris und New York

Voller Einsatz am Pult: Eckehard Stier dirigiert die Musikerinnen und Musiker der Neuen Philharmonie Westfalen bei ihrem Sinfoniekonzert am Montag im Gelsenkirchener Musiktheater.

Gelsenkirchen „Symphonic Jazz“ lautete das Motto des 6. Sinfoniekonzertes im Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen. Auch ein Fernsehklassiker wurde gespielt.

Schaukelnde Gondeln auf dem Canal Grande, mächtige Paläste und romantische Gässchen: Impressionen aus der Lagunenstadt Venedig hatte am Montagabend so mancher Konzertbesucher im Kopf, als er Dmitri Schostakowitschs traumverlorenem Walzer Nr. 2 aus der „Suite für Varietéorchester“ lauschte. Denn die wunderbar eingängige Weise kennen Krimi-Fans bestens als Titelmelodie aus der Donna-Leon-Fernsehreihe rund um Commissario Brunetti. Die Neue Philharmonie Westfalen spielte beim 6. Sinfoniekonzert das Original und begeisterte unter der energetischen Leitung von Eckehard Stier.

Allerdings nicht nur mit der bekannten Ohrwurm-Filmmusik, fürs Fernsehen adaptiert vom Walzerkönig André Rieu, sondern mit einem überaus kraftvollen, spritzigen Gute-Laune-Programm. Das lockte auffallend zahlreiche Zuhörer ins Große Haus des Musiktheaters, die den musikalisch farbenfrohen Abend am Ende mit Jubel und stehenden Ovationen feierten. „Symphonic Jazz“ titelte das Orchester das Konzert, das jedoch ein wenig anders verlief als geplant.

Die E-Gitarre fehlt im Gelsenkirchener Musiktheater

Denn die Begegnung mit einer rockig-lauten E-Gitarre im klassischen Sinfoniekonzert blieb überraschend aus. Solist Thorsten Drücker, ein Meister seines Instruments und den Gelsenkirchenern bekannt als Stammgast der Crossover-Events, war erkrankt und das Werk für E-Gitarre und Orchester, „Gee’s Bend“ von Michael Daugherty, fiel somit ins Wasser. Was viele sehr bedauerten. Allerdings wurde das Stück nicht ersatzlos gestrichen, sondern durch ein wahres Kontrastangebot ersetzt. Was einem Teil des Publikums durchaus gefiel, denn statt Gitarrenrock, Folkmusik und afroamerikanischem Spiritual-Sound erklang Wolfgang Amadeus Mozarts Sinfonie Nr.31.

Der verbindende rote Faden war rasch gefunden, trägt diese Sinfonie doch den Beinamen „Pariser“. Und programmatisch drehte sich der Abend auch um einen musikalischen Bummel durch zwei aufregende Metropolen dieser Welt, durch New York und Paris. In den Big Apple entführten Leonard Bernsteins „Three Dance Episodes aus ,On the Town’“. Ein aufregend swingender, vitaler Start im üppigen Broadway-Sound. Die Gemüter besänftigte dann Mozarts dreisätzige, effektvolle, lebensfrohe und leichtfüßige Reise durch Paris, vom Orchester unter Stier virtuos, lebendig und frisch gestaltet.

Furioser Abschluss mit Gershwins „Ein Amerikaner in Paris“

Nach der Pause wechselte das Klangbild eines groß besetzten Orchesters wieder hin zu rhythmisch grandioser Unterhaltungsmusik. Freche Zirkusmelodien trafen auf schwungvolle Notenartistik, flotte Märsche auf Walzerseligkeit in Schostakowitschs farbenprächtiger Suite. Populären Melodien, dem Sound von Jazz, Charleston, Blues und Ragtime, dem Klang der Großstadt mit Taxihupen, rasender Hektik und Boulevardflair begegneten die Zuhörer zum furiosen Abschluss mit George Gershwins „Ein Amerikaner in Paris“, dazu einem swingenden, tänzelnden Dirigenten am Pult, der den Abend mit Leichtigkeit und Leidenschaft leitete.

Ein eindrücklicher Abend, bei dem zum coolen Streicherklang nicht zuletzt die Bläser und Schlagwerker glänzten und brillierten.

Die Blasinstrumente spielen auch beim nächsten Sinfoniekonzert am 4. März eine entscheidende Rolle. Dann steht der Abend unter dem Motto „Hörnerklang“. Auf dem Programm steht unter anderem eine Komposition von Daniel Schnyder fürs Alphorn. Infos und Karten: 0209 4097200.

