„Weiße Flotte“ bittet zu einer Tour durch fünf Schleusen

„Leinen los“ heißt es für die Schiffe der „Weißen Flotte Baldeney“ auch an diesem Wochenende wieder: Der Anleger am Amphitheater im Nordsternpark in Horst ist am 17. und 18. Juli Start- bzw. Zielpunkt der bekannten „Fünf-Schleusen-Tour“. Tickets für diesen siebenstündigen, sehr sehenswerten Ausflug auf diversen Gewässern des halben Ruhrgebiets sind ab sofort erhältlich.

Über die Ruhr durch Mülheim und Oberhausen bis nach Gelsenkirchen

Am Samstag, 17. Juli, startet das Ausflugsschiff um 10 Uhr in Essen am Anleger Hügel, um in Richtung Rhein-Herne-Kanal abzulegen. Die reizvolle Strecke führt über die Ruhr und den Seitenkanal durch Mülheim und dem Oberhausener Kaisergarten vorbei bis zum Ziel: dem Anleger am Nordsternpark in Horst.

Dort wartet auf alle Passagiere ein Bus, der sie nach der etwa siebenstündigen Reise wieder zurück zum Parkplatz am Anleger Hügel bringt. Auf dieser Fahrt kann man gleich fünfmal das Abenteuer einer Schleusung erleben: am Baldeneysee, in Kettwig, am Wasserbahnhof in Mülheim, in Raffelberg und an der Schleuse Oberhausen.

Am Sonntag ist Gelsenkirchen der Startpunkt und der Baldeneysee das Ziel

Tags darauf am Sonntag, 18. Juli, gibt es die gleiche Tour – nur andersherum: Dann beginnt die Fahrt um 9.45 Uhr am Nordsternpark. Eine zweite Zustiegsmöglichkeit gibt es um 10 Uhr an der Essener Zweigertbrücke. An diesen beiden Punkten hält abends auch wieder der Bus.

Die Buchung der Fahrten ist über das Online-Ticketing der „Weißen Flotte Baldeney“ möglich unter: www.baldeneysee.com – oder an den Ticket-Vorverkaufsstellen des Essener oder Gelsenkirchener Stadtmarketings.

