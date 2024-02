„Weiße Flotte Baldeney“: Vorverkauf startet ab 19. Februar

Gelsenkirchen Die Schiffstouren mit der „Weißen Flotte“ auf dem Rhein-Herne-Kanal in Gelsenkirchen starten ab 18. Mai. Diese Touren sind im Angebot.

Leinen los! Die Schiffe der „Weißen Flotte Baldeney“ sind ab dem Frühjahr wieder im Ruhrgebiet unterwegs. Die erste große Fahrt ab Gelsenkirchen auf dem Rhein-Herne-Kanal startet am Samstag, 18. Mai. Es ist eine der beliebten Fünf-Schleusen-Touren, die alle Mitfahrenden vom Nordsternpark über Oberhausen und Mülheim bis zum Essener Baldeneysee führen. Der Vorverkauf im Netz startet an diesem Montag, 19. Februar, im Onlineshop des Unternehemns.

Regulärer Linienverkehr zwischen Gelsenkirchen und Oberhausen ab 12. Juni

Der reguläre Linienverkehr auf dem Rhein-Herne-Kanal zwischen Gelsenkirchen und Oberhausen findet wie bisher auch diesmal immer mittwochs und samstags statt, beginnend ab dem 12. Juni. „Wir haben aber auch wieder unsere Shopping-Touren zum Oberhausener Centro und besagte Fünf-Schleusen-Touren ab und nach Gelsenkirchen im Programm“, erklärt Michael Hein, Sprecher der „Weißen Flotte Baldeney“.

Letztere dauern sechs Stunden, kosten für Erwachsene 49 Euro (Kinder: 25). Inkludiert im Preis ist die Rückfahrt vom Zielpunkt in Essen per Bus nach Gelsenkirchen in den Nordsternpark. Die Preise mussten im Vergleich zum Vorjahr laut Hein etwas angehoben werden. Der Grund dafür seien „die gestiegenen Energie- und Personalkosten“, so der Unternehmenssprecher. Insgesamt 18 Fünf-Schleusen-Touren soll es in der Saison 2024 geben.

Karten gibt es im Internet sowie im Gelsenkirchener Hans-Sachs-Haus

Zum Einsatz kommt mit der „MS Kettwig“ wieder das auf dem Rhein-Herne-Kanal etablierte Stamm-Schiff. Dessen Motor wird noch mit Diesel-Kraftstoff betrieben, während auf dem Baldeneysee bereits mehrere Schiffe unterwegs sind, die einen umweltschonenden Elektroantrieb haben. Im Vorjahr war das Schiff aufgrund eines Hydraulikschadens für zwei Wochen fahruntauglich. Die Rundfahrten fielen in dieser Zeit komplett aus, da kein Reserve-Schiff zur Verfügung stand.

Auf dem Schiff sollen nach Heins Wünschen während der im Sommer anstehenden Fußball-EM auch zahlreiche Gäste-Fans Platz nehmen. „Wir erwarten ja im Sommer im gesamten Ruhrgebiet einen Ansturm an Touristen. Wir sind uns sicher, dass viele von ihnen auch Lust auf eine Schiffstour haben“, so Hein.

Der Internet-Vorverkauf startet am Montag, 19. Februar, um 8.30 Uhr auf der Seite baldeneysee.com. Viele der Sonderfahrten seien so beliebt, dass sie schnell ausverkauft seien. Pro Tour dürfen maximal 90 Personen bei der „MS Kettwig“ an Bord gehen. Wer seine Karten lieber direkt in den Händen hält: Tickets für Touren der „Weißen Flotte“ gibt‘s ab Montag auch in der Touristinfo im Hans-Sachs-Haus.

