Weihnachtswünsche von Gelsenkirchenern im Coronajahr

Wackelpudding am Heiligen Abend, mehr kulturelles Leben, ein Lottogewinn, um anderen zu helfen – die Wünsche der Gelsenkirchener sind vielfältig.

In diesem so außergewöhnlichen Jahr hat die WAZ Redaktion Gelsenkirchener gebeten, ihren Weihnachtswunsch mit den Lesern zu teilen. Hier ist eine Auswahl derer:

„Mein Weihnachtswunsch im Coronajahr ist, im Lotto zu gewinnen und damit vielen Menschen helfen zu können, die unverschuldet in Not geraten sind. Und ich wünsche uns allen besinnliche Weihnachten.“

Steffi Jones, Ex-Fußballprofi

„Mein Weihnachtswunsch im Coronajahr ist, dass am liebsten einfach alle Menschen zu sich und zueinander in Ruhe und Frieden finden und dass Weihnachten auch für Einsame, Sorgenvolle und Traurige ein schönes Fest wird, das Mut macht.“

Propst Markus Pottbäcker

„Mein Weihnachtswunsch im Coronajahr ist die

Rückkehr der Menschen zu einem vernunftbasierten und respektvollen gesellschaftlichen Diskurs und insbesondere mehr Vertrauen in die Wissenschaft.“

Dr. Daniel Schmidt, Institut für Stadtgeschichte

„Mein Weihnachtswunsch im Coronajahr ist, dass ich mit meiner Familie den Heiligen Abend verbringen kann und mein Papa ganz traditionell roten Wackelpudding mit Vanillesoße für uns macht – damit das Gefühl der Kindheit auch an diesem Weihnachtstagen spürbar ist.“

Tina Isensee, Freie Predigerin

„Mein Weihnachtswunsch im Coronajahr ist, dass das

kulturelle Leben die Krise übersteht und dann sogar gestärkt aus ihr hervorgeht, da die Menschen begriffen haben, dass Kultur unverzichtbar ist.“

Ralf Kolecki, Betriebsleiter Schauburg Kino GmbH

„Mein Weihnachtswunsch im Coronajahr ist, dass uns auch in diesem Jahr mit all den Widrigkeiten bewusst bleibt, dass wir miteinander verbunden sind. Nicht nur mit den Menschen, die in diesem Jahr aufgrund der Beschränkungen nicht an unserem Tisch sitzen können, sondern mit allen anderen, insbesondere mit denjenigen, die nirgendwo eingeladen sind.“

Regina Naglav, Chorleiterin

„Mein Weihnachtswunsch im Coronajahr ist, dass die

Zufriedenheit und Dankbarkeit für alles, was noch so gut ist, was wir trotz allem haben, mehr im Vordergrund steht als Unzufriedenheit und Schuldzuweisungen.“

Gudrun Moselewski, Fotografin

