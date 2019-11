Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen: Hier gibt’s alle Infos

Gelsenkirchen. Auf dem Weihnachtsmarkt in der Gelsenkirchener Innenstadt wird es ab November weihnachtlich: Alle Infos zu Öffnungszeiten und Anfahrt.

Ob bei einer Tasse heißen Glühwein oder einer Runde auf dem traditionsreichem Kinderkarussell: Der Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen möchte zum Verweilen animieren. Zahlreiche Buden und ein tägliches musikalisches Programm sorgen für besinnliche Zeiten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wann startet und endet der Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen?

Der Weihnachtsmarkt öffnet erstmals am Freitag, 22. November, und geht bis Montag, 23. Dezember. Am Totensonntag (24. November) bleibt der Markt geschlossen.

Wie lauten die täglichen Öffnungszeiten?

Der Weihnachtsmarkt öffnet montags bis samstag von 11 bis 22 Uhr, sonntags von 12 bis 19 Uhr.

Wie kommt mit dem Auto hin?

Die Gelsenkirchener Innenstadt ist über die Autobahnen A40, Ausfahrt „Gelsenkirchen-Süd“, oder A42, Ausfahrt „Gelsenkirchen-Zentrum“ zu erreichen. Das Parkleitsystem der Stadt führt zu mehreren Parkplätzen und Parkhäusern.

Wie kommt man mit Bus und Bahn hin?

Besucher erreichen den Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt über die Bushaltestelle „Musiktheater“ oder die U-Bahn Haltestelle „Heinrich-König-Platz“. Wer mit der Bahn anreist, kann vom Gelsenkirchener Hauptbahnhof eine Haltestelle mit der U-Bahn zum Heinrich-König-Platz fahren.

Was kostet der Glühwein?

Im vergangenen Jahr lag der Glühweinpreis zwischen 2,50 Euro und 4 Euro.

Gibt es besondere Stände oder Attraktionen?

Jeden Freitag und Samstag gibt auf der ELE-Bühne auf dem Heinrich-König-Platz ein musikalisches Bühnenangebot.

> Vollbildanzeige // Mit einem Klick auf die Tannenbaum-Symbole erhalten Sie noch mehr Informationen zu den einzelnen Weihnachtsmärkten.

Zur Eröffnungsveranstaltung spielt die Jazzband Greencard. Am 6. Dezember besucht der Nikolaus den Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt und wird an alle Kinder ein kleines Geschenk verteilen. Anschließend können die kleinen und auch großen Besucher zusammen mit dem Musiker Patrick Halfmann weihnachtliche Lieder singen. Halfmann begleitet dazu auf der Gitarre.

In diesem Jahr wird es auf dem Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt wieder viele Buden mit wechselnden Kunsthandwerkern geben. Dazu die traditionelle Vereinshütte mit ihren karitativen Angeboten und das beliebte historische Kinderkarussell.

An jedem Adventssonntag richtet sich das Programm auf dem Weihnachtsmarkt an Familien und Kinder. Es können Erinnerungsfotos in der Fotobox geschossen oder beim Weihnachtsbasteln die Kreativität ausgelebt werden. Außerdem werden Lesungen für Kinder im Aktionszelt angeboten.

Die Glühweinstände auf dem Weihnachtsmarkt, aber auch die zahlreichen Unterstellkrippen mit Sitzgelegenheiten, laden zum Verweilen auf dem Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen ein.

So war der Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt im Vorjahr: