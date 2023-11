Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen 2023: Viel los am Wochenende

Vorweihnachtlicher Budenzauber in den Gelsenkirchener Stadtteilen: Am ersten Adventswochenende ist viel los in den Quartieren.

Gelsenkirchen. Es weihnachtet in Gelsenkirchen: Am ersten Adventswochenende gibt es gleich vier Weihnachtsmärkte im Quartier. Hier gibt’s alle Infos dazu.

Es wird weihnachtlich in der Stadt: Pünktlich zum ersten Adventswochenende stehen in Gelsenkirchens Stadtteilen wieder die beliebten Advents- und Weihnachtsmärkte an. Denn vor allem im vergangenen Jahr hat sich gezeigt: Gerade die „kleineren“ Weihnachtsmärkte, die meist nur an ein oder zwei Tagen stattfinden und getragen werden von zahlreichen Akteuren und Vereinen vor Ort, lockten die Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener in großer Zahl auf die Plätze in den Quartieren. Wir haben eine kleine Übersicht zusammengestellt, was wann wo los ist:

Es wird festlich im Norden der Stadt, in Scholven, wenn am Samstag, 2. Dezember, auf dem zentralen Brunnenplatz im Brömm wieder der Scholvener Adventsmarkt stattfindet. Von 14 bis 18 Uhr heißt es dann wieder „Hereinspaziert und Bühne frei“ für ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Die Band „Rusty Diamonds“ sorgen mit weihnachtlichen Swing-Songs für fröhlich-besinnliche Stimmung. Außerdem zu sehen sind auch verschiedene Schul- und Chorgruppen.

Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen 2023: Besondere Angebote in den Stadtteilen

Der Bauverein Falkenjugend organisiert das Fest gemeinsam mit dem Caritasverband Gelsenkirchen im Rahmen des Stadtteilprojekts „Scholven Interaktiv“. Mit beteiligt sind aber weitaus mehr Akteure aus dem Stadtteil im Gelsenkirchener Norden – darunter Schulen, Kitas und viele Sportvereine. Neben dem obligatorischen Glühwein wird es auch Punsch und Kakao geben, und wer hungrig ist, kann sich entscheiden zwischen Kuchen und Stielwaffeln, Würstchen und türkischen Spezialitäten, Crêpes und Stockbrot. Abgerundet wird das Angebot durch verschiedene Mitmach- und Erlebnisangebote wie zum Beispiel Weihnachtsbasteln und einem „Lese-Traumstübchen“.

Es weihnachtet am Wochenende auch in Schalke: Zwischen 14 und 19 Uhr wird am Samstag, 2. Dezember, der nunmehr zweite Schalker Weihnachtsmarkt auf dem Grillo-/Sparkassenplatz stattfinden. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr werden 14 Weihnachtshütten im Schatten der St. Joseph-Kirche für besonders weihnachtliche Stimmung sorgen. Mehrere Institutionen aus dem Stadtteil wollen sich beteiligen und ihre Spezialitäten anbieten: Es gibt Kaffee, Kuchen und Waffeln, dazu als besonderes Angebot Thüringer Bratwürste und weißen Winzer-Glühwein. Norbert Labatzki wird den Weihnachtsmarkt musikalisch begleiten, ein Dudelsackpfeifer hat sich ebenfalls angekündigt.

Der Weihnachtsmarkt wird unter Federführung des Vereins „Schalke blüht auf“ in Kooperation mit den Amigonianern und dem Stadtteilbüro Schalke sowie vielen Einrichtungen und Akteurinnen und Akteuren aus Schalke organisiert und gestaltet.

Scholven, Schalke, Bismarck, Horst: Die Weihnachtsmärkte im Gelsenkirchener Quartier

Auch auf Consol soll am Samstag, 2. Dezember, wieder der familiäre Bismarcker Weihnachtsmarkt stattfinden – in der Zeit von 13 bis 18 Uhr. Und diese inzwischen schon traditionelle adventliche Feier wird das Forum 2000 in diesem Jahr zum 25. Mal auf dem roten Ziegelplatz vor dem Consol Theater ausrichten und die Kulisse der ehemaligen Zeche Consolidation 3/4/9 als Rahmen für den diesjährigen Weihnachtsmarkt nutzen. Für die vorweihnachtliche Stimmung sorgen geschmückte Stände, das bunte Bühnenprogramm mit weihnachtlicher Musik und Darbietungen von über 100 Kindern der 35 Vereine, Kindergärten und Schulen aus dem Stadtteil.

Der Bereich zwischen Hippolytusstraße und Industriestraße in Gelsenkirchen-Horst wird am 1. Advent ab 11 Uhr zum Treffpunkt von Freunden: zum „Horster Advent“. Musikalisch haben sich die Horster zusammengeschlossen, um ein hörenswertes Programm bieten zu können: Dirk Wolkenberg, Tommy Berg sowie das Duo „Migenda Friend“ (Marcus Becker) sorgen für Unterhaltung. Außerdem gibt es selbst gemachten Glühwein, Bier vom Fass, eine Pilzpfanne, Crêpes, indische Spezialitäten. Das Café Klatsch bietet gemütliches Ambiente mit weihnachtlichem Flair, von der Konditorei Sternemann gibt es frische Waffeln und Quarkbällchen.

Beteiligt am adventlichen Horster Zauber sind unter anderen die Freie evangelische Gemeinde Horst, das Katholische Familienzentrum St. Hippolytus, der Schachverein SV Horst Emscher 1931, der runde Tisch Horst, das Diakoniewerk Gelsenkirchen/Wattenscheid, der Verein Kerem, außerdem gibt es einen Stand der Stadtteilbibliothek Horst.

Parallel zum Adventsmarkt öffnen die Geschäfte an der Essener Straße von 13 bis 18 Uhr.

