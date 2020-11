Während die Laubbäume draußen ihre Blätter fast verloren haben, starten Garten- und Landschaftsbetriebe, Gärtnereien und andere Organisationen damit, Weihnachtsbäume zu verkaufen. Welche Nadelbäume es wo zu kaufen gibt, hat die WAZ erfragt.

Nordmanntannen, Blaufichten, Edelmanntannen, Rotfichten, Kiefern und Nobilis: Das Angebot an Weihnachtsbäumen bei der Friedhofsgärtnerei Seppelfricke ist vielseitig. Gekauft werden können diese in der Gärtnerei an der Hochkampstraße 23 von montags bis samstags zwischen 8 und 17 Uhr. Eine zweite Station gibt es ab dem 10. Dezember. Von 8 bis 19 Uhr sind die Bäume dann zusätzlich auf dem Parkplatz von Rewe an der Wilhelminenstraße 122 erhältlich.

Bis zu zwölf Meter hohe Bäume bei der Friedhofsgärtnerei Seppelfricke

Pro Meter liegt die Edelmanntanne aus dem Sauerland preislich zwischen acht und zehn Euro, die Nordmanntanne bei 16 Euro. Bis zu zwölf Meter hohe Bäume werden verkauft. Aufgefallen ist dem Friedhofsgärtner Thomas Seppelfricke , dass die Kunden in diesem Jahr besonders viel Wert auf Qualität legen. „Schon bei unserer Adventsausstellung haben sich auffällig viele Menschen für besonders hochwertige Gestecke entschieden. Dass Leute dafür 50 bis 60 Euro bezahlen, ist sonst eher eine Seltenheit“, so der 57-Jährige.

Auf dem Hof Prüsener an der Böningstraße 153 bis 155 können aktuell vorbestellte Weihnachtsbäume abgeholt werden. Der Verkauf für Privatpersonen, für die die Bäume frisch geschlagen werden, startet am 5. Dezember und endet einen Tag vor Heiligabend. Montag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr und Sonntag von 10 bis 15 Uhr hat der Hof geöffnet.

Hof Prüsener spendet an SOS-Kinderdörfer und ans Kinderheim

Qualität ist Peter Prüsener wichtig. Jeden Baum wählte der 41-Jährige zuvor höchstpersönlich im Sauerland aus. Bis zu sechs Meter hohe Nordmanntannen, bis zu drei Meter hohe Blaufichten und eine kleine Auswahl an Nobilistannen können vor Ort erworben werden. Auf Wunsch werden die Weihnachtsbäume auch nach telefonischer Bestellung ( 0209-97775918 ) für fünf Euro innerhalb von Gelsenkirchen und Herten geliefert.

Jeweils ein Euro pro Baum mit Etikett geht dabei an ein SOS-Kinderdorf, weitere Spenden kommen einem Kinderheim zugute. Da die Nachfrage nach umweltbewussteren Transportnetzen im letzten Jahr sehr hoch war, entschied sich Prüsener in diesem Jahr dazu, zusätzlich zu solchen aus Plastik auch ein Bio-Netz zu testen, das zu 100 Prozent kompostierbar ist.

Pfadfinder des Stamms Wulfila verzichten auf Pestizide

Auf Bio setzen auch die Pfadfinder des Stamms Wulfila . Die besonderen Bäume gibt es an zwei Samstagen an der Ressestraße 55a. Am 12. und 19. Dezember werden dort von 10 bis 17 Uhr Bio-Weihnachtsbäume verkauft. „Früher haben wir die Bäume in Thüringen geholt. 2016 wurden wir erstmals auf den Hof Schulte-Göbel im Sauerland aufmerksam“, sagt Stammleiter Michael Kwiatek.

Der Familienbetrieb verzichtet auf Pestizide. Zur Beseitigung von Unkraut und zum Düngen setzt der Hof auf Schafe. „Früher hatten wir beim Verkauf oft rote Pusteln an den Armen, da dachten wir noch, es liegt an den Nadeln. Seitdem wir umgestiegen sind, ist das nicht mehr der Fall“, so der 34-Jährige.

Erlöse des Verkaufs gehen ans Pfadfinderheim und an die Igelstation

120 Blaufichten und Nordmanntannen verkauft der Pfadfinderstamm in diesem Jahr, wobei die Nordmanntannen höchstwahrscheinlich nach dem ersten Samstag vergriffen sein werden. Die Erlöse des Verkaufs kommen zu 100 Prozent dem Pfadfinderheim und der dazugehörigen Igelstation zugute.

Im Gartenfachmarkt Düsing an der Braukämperstraße 95 hat man sich auf 1,60 bis sechs Meter hohe Nordmanntannen spezialisiert, die ebenfalls im Sauerland geschlagen werden. „Größere Bäume gibt es auf Anfrage“, erklärt Mitarbeiterin Bärbel Vits. Die Bestellung für Großbäume bis 15 Meter gingen dort sehr früh ein, teils schon im Oktober.

Besondere Aktion für Nordmanntannen im Gartenfachmarkt Düsing

Gekauft werden können die Weihnachtsbäume in dem Gartenfachmarkt ab sofort von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr und am Samstag von 9 bis 14 Uhr. Eine besondere Aktion gibt es hier vom 18. bis 23. Dezember: 30 Euro zahlt der Kunde dann für eine Nordmanntanne (bis 2,50 Meter hoch) und erhält dafür beim nächsten Einkauf von Januar bis März zwölf Euro Preisnachlass.