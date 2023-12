Weihnachts-Einbruch: Gelsenkirchener Polizei nimmt Mann fest

Ein Mann hatte versucht, in das Gebäude der Gelsenkirchener Caritas einzubrechen (Symbolbild).

Gelsenkirchen In Gelsenkirchen hat ein Mann versucht, bei der Caritas einzubrechen - in der Weihnachtsnacht. Die Polizei konnte den Täter aber festsetzen.

Auf frischer Tat ertappte die Gelsenkirchener Polizei einen Mann, der versucht hatte, in der Nacht zum ersten Weihnachtstag bei der Caritas an der Husemannstraße sowie in weitere Gebäude einzubrechen.

Das fanden die Gelsenkirchener Beamten in den Taschen des Mannes

Am frühen Montagmorgen, gegen 0.24 Uhr, hatte ein Bürger die Polizei alarmiert. Er hatte beobachtet, wie jemand versuchte, die Fenster zum Caritas-Büro aufzuhebeln. Als die Beamten am Tatort eintrafen, versuchte der 42-Jährige zu flüchten, die Polizisten konnten ihn allerdings nach kurzer Verfolgung stellen. In seinen Jackentaschen hatte der Mann eine Zange sowie einen Nothammer.

Da an einem Nebengebäude eine eingeschlagene Fensterscheibe, sowie Hebelmarken an einer Tür und einem weiteren Fenster festgestellt wurden, wurde die Person vorläufig festgenommen. Nach erfolgter Identitätsfeststellung entnahm ein Arzt dem stark alkoholisierten Täter noch eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

