Wer eine Alternative zum Glühwein sucht, ist an der Ahstraße 6 an der richtigen Adresse. Süffig anstatt süß ist bei „GEbräu“ das Motto. Seit Ende 2015 gibt es die lokale Biermarke, über die zwei heimische Biere vertrieben werden. Seit Anfang des Jahres befindet sich der Betrieb in neuen Räumlichkeiten, die derzeit noch umgebaut werden.

„Unser Plan war eigentlich, hier zu wohnen, zu arbeiten, vor Ort zu brauen und eine angrenzende Gaststube mit Außenbereich zu eröffnen“, sagt Anja Michels. Weiter wollten sie und ihr Lebensgefährte Volker Uthe in dem Haus Gästezimmer und -appartements vermieten. Dafür zogen sie von der Uferstraße in die City.

Corona machte auch den lokalen Bierbrauern einen Strich durch die Rechnung

Corona machte dem Gastro- und Braugewerbe aber einen Strich durch die Rechnung. Die Veranstaltungen, auf denen sie sonst aus ihrem Bierwagen das beliebte „GEbräu“ und „GEsöff“ verkaufen, fielen in diesem Jahr aus und Gastronomen haben geschlossen.

Im Pop-up-Biergarten auf dem Heinrich-König-Platz mit den Lokalen „Kenkenberg“ und „Rosi“ konnte der Gerstensaft zum Glück für Michels und Uthe weiter fließen. Über einige Gelsenkirchener Lebensmittelmärkte wird das Bier ebenfalls weiterhin vertrieben. Auch die Werbeagentur und Druckerei „Eigenart“, die Volker Uhte mit Tochter Anais Jaklin betreibt, funktioniert am neuen Standort trotz Corona.

Anja Michels verkauft derzeit Artikel rund um das in Holzminden gebraute Kellerbier, die sich bestens als Weihnachtsgeschenke eignen. So gibt es beispielsweise den Holztragerl „Karl“ mit sechs Fläschchen des Kultbiers für 24,50 Euro oder das Sixpack im Pappbehälter für 8,50 Euro. Wer direkt einen Kasten mit 20 Flaschen kaufen möchte, hat auch dazu die Möglichkeit. Den gibt es für 15 Euro plus 15 Euro Pfand. „Die besondere Flaschenform kostet im Einkauf 67 Cent, deshalb ist das Pfand so hoch“, erklärt die 51-jährige Michels.

Weitere Artikel, die durch „Eigenart“ entstehen, präsentieren sich mit dem Markennamen „GEbräu“. Für lokale Bierfans eignen sich als Überraschung an Heiligabend beispielsweise T-Shirts (15 Euro), Hoodies (35 Euro), Mützen (15 Euro), Schirme (8,95 Euro) mit Logo in verschiedenen Farben und eine Stofftasche mit dem Aufdruck „2 Flaschen wie wir“ inklusive zwei Bierflaschen (7,95 Euro).

Interessierte können die Produkte telefonisch unter 0209-58900669, per Facebook oder per Mail an info@ge-braeu.de bestellen. Wer „GEbräu“ noch nicht probiert hat, kann sich auf ein helles naturtrübes Hopfengetränk freuen, während das dunkle „GEsöff“ durch eine Malznote besticht.

Auf der Suche nach Namen für neue Gelsenkirchener Biersorten

Anja Michels verkauft Bier der Marke GEbräu und GEsöff. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Beide Sorten sind anders als Industriebier ungefiltert, dadurch gehen wertvolle Inhaltsstoffe nicht verloren. Anja Michels, die seit 30 Jahren in Gelsenkirchen lebt, verrät: „Wenn alles wieder normaler ist, wollen wir zwei neue Sorten auf den Markt bringen.“

Wie die neuen Biere, ein Pils und ein vollmundiges dunkles Bier, schmecken sollen, steht bereits fest. Für die Namensgebung wird derzeit noch nach kreativen Ideen gesucht.