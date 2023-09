Wehrhaftes Opfer: Räuber flüchten mit Beute – und Blessuren

Gelsenkirchen-Altstadt/Gladbeck. Zur Wehr gegen mehrere Räuber gesetzt hat sich ein Mann in Gelsenkirchen. Trotzdem machten die Täter Beute.

Gegen eine Übermacht von vier Räubern hat sich ein Mann in Gelsenkirchen gewehrt. Zwei Täter dürften Blessuren davon getragen haben. Trotzdem machten die Angreifer Beute.

Gladbecker wehrt sich gegen vier Räuber nachts auf der Arminstraße in Gelsenkirchen

Der Überfall geschah nach Polizeiangaben am frühen Sonntagmorgen, 3. September, in der Gelsenkirchener Altstadt. Dort wurde der 35-jährige Mann aus Gladbeck gegen 2.45 Uhr an der Arminstraße von vier unbekannten Männern angesprochen.

Als sie anfingen, den 35-Jährigen abzutasten, entwickelte sich eine Keilerei, bei der der Gladbecker zwei der Angreifer mutmaßlich verletzte. Bei dem Handgemenge zerriss aber seine Hosentasche, woraufhin die Räuber mit erbeutetem Bargeld flüchten konnten. Der 35-Jährige blieb unverletzt. Nun sucht die Polizei die Unbekannten sowie Zeugen des Vorfalls. Vielleicht fallen die Verletzungen der Tatverdächtigen einem Zeugen auf und führen so die Polizei auf die Spur der Täter.

Einer der Täter war 1,85 bis 1,95 Meter groß und hatte eine athletische Figur. Zu den anderen Tätern liegen keine Beschreibungen vor.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

