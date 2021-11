Was Gelsenkirchens Schulkinder schon lange mal sagen wollten

Marion Thielert und Jens Stäbel bekommen von den OGS-Kindern der Schule Haverkamp ieinen Einblick in die Knackpunkte in Gelsenkirchen aus Kindersicht.

Gelsenkirchen-Bismarck. Bezirksbürgermeisterin Marion Thielert und Jens Stäbel sammeln Tipps. OGS-Kinder der Haverkamp-Schule in Gelsenkirchen erklären ihre Sorgen.

Sie kennen sich in ihrem Stadtteil gut aus, und sie haben eine andere Sicht auf die Dinge, als viele Gesprächspartner. Jedenfalls dauert es nicht lange, bis Gelsenkirchens Bezirksbürgermeisterin Marion Thielert und Jens Stäbel in dieser Versammlung aus allen Richtungen Anregungen bekommen. Es ist Sprechstunde im Offenen Ganztagsbereich der Bismarcker Grundschule Haverkamp an der Erdbrüggenstraße, eine Premiere.

30 Kinder legen los, und sie tun das diszipliniert. Die Bezirksbürgermeisterin (SPD) und der Kinderbeauftragte für den Sprengel in Mitte können sich sortieren und orientieren. Alle in der Runde tragen extra Namensschildchen, und den „Schweigefuchs“ hat Stäbel ja auch schon kennen gelernt. „Dabei hab’ ich erst immer gedacht, da meldet sich einer von euch und will ‘was sagen“, erzählt er schmunzelnd. Nein, die gut sichtbare Geste mit den Fingern heißt einfach: Still sein jetzt, und sie funktioniert.

Stäbel muss erst einmal ein bisschen ausholen. Aus der Kinderserie „Paw Patrol“, schätzt er, da kennen sie zwar schon einen Bürgermeister, aber eben den „Besserwisser“. Und hier: „Die machen gute Sachen“, weiß einer der Zweitklässler, „die organisieren und besorgen die Arbeiter für die Bauarbeiten.“

Spielplätze, Straßen und Müll in Gelsenkirchen

Um Bauarbeiten und das Organisieren wird es gleich noch weitergehen. Aber erst einmal sind sich die Kinder einig, dass überall zu viel Sperrmüll auf den Bürgersteigen liegt, und vieles auf den Spielplätzen weggeworfen wird. „Oft auch Zigaretten“, bemängeln sie. Das darf und soll nicht sein, stimmen Thielert und Stäbel zu. Die Eltern ansprechen, den Kommunalen Ordnungsdienst, vielleicht sogar die Polizei, das empfehlen sie.

Die OGS-Kinder gehen aber auch ins Detail. Das mit dem Piraten-Spielplatz, dass das große Schiff weg ist, das stößt ihnen auf. Die Politikerin und der Kinderbeauftragte versuchen zu erklären. Jedenfalls, meint Stäbel, „vielleicht gibt’s ja einen neuen Piratenspielplatz“. Das wollen sie hören.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Da ist noch mehr. „Der Bahnübergang ist nicht sicher“, notiert Marion Thielert, und es fehlt ihnen eine Ampel an der Kreuzung Magdalenenstraße. „Da stehen die Kinder sich die Beine in den Bauch“, bestätigt OGS-Leiterin Christine Kruppe und zeigt auf dem Smartphone, wo der Schulweg langgeht. am 10. November hat die Bezirksbürgermeisterin die nächste Sitzung, das kann eine Anfrage werden.

„Wir hatten ein paar Antworten“, meint Jens Stäbel abschließend, „und wir konnten ein paar Anregungen mitnehmen“. Marion Thielert will die Kindersprechstunden fortsetzen.

Ein Anliegen der Kinderbeauftragten der Stadt Gelsenkirchen und des Gelsenkirchener Jugendrats ist es, junge Menschen an der politischen Arbeit in der Stadt zu beteiligen, lebendige Kontakte zur Kommunalpolitik herzustellen und den Interessen von Kindern und Jugendlichen deutliches Gehör zu verschaffen. https://www.gelsenkirchen.de/de/Familie/Kinder_und_Jugendliche/

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen