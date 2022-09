Warum Schalke der ideale Ort für „die grüne Revolution ist“

Gelsenkirchen. Im Gelsenkirchener Kita-Projekt „Kleine Klamüser“ wird für Nachhaltigkeit sensibilisiert. Warum man ausgerechnet in Schalke-Nord damit startet.

„ Man kann nicht früh genug starten“: das findet Alexander Libera, Projektkoordinator des Projekts „Kleine Klamüser“, das an die Gelsenkirchener Kita „Kleine Knappen“ gekoppelt ist. Ziel des Projekts ist es, Kinder und Eltern in Schalke-Nord für das Thema Nachhaltigkeit zu sensibilisieren. Gerade hier ist das aus Sicht des Projektkoordinators besonders wichtig.

Libera hält es für besonders wichtig, den Kindern beizubringen, was Achtsamkeit bedeutet: „Wir wollen das Ganze alltäglich machen und die Kinder, aber auch die Eltern für die Thematik der Natur begeistern, sie dazu bringen zu gucken, was vor der eigenen Haustür passiert“.

Nachhaltigkeit für Gelsenkirchener Kinder: In Workshops lernen die Kinder Achtsamkeit

Damit die „Kleinen Klamüser“ auf ihre Kosten kommen, wird das Ganze auf spielerische Weise gestaltet. Kooperationspartner, die das Projekt unterstützen, begleiten die Kinder in Workshops: „Unsere Partner kommen zu uns in die Kita und erklären den Kindern spielerisch die Themen und verpacken es kindgerecht. Zum Beispiel werden Expeditionen ins Freie gemacht. Es soll sie auch aus ihrem Alltagstrott rausholen. Viele Eltern können sich solche Dinge nicht leisten oder haben keine Kraft dafür“, erklärt der 38-jährige Projektkoordinator, der im Sozialwerk St. Georg e.V. im Bereich „Nachhaltigkeit“ arbeitet. Finanziert wird das Ganze von der Stiftung Umwelt und Entwicklung Nordrhein-Westfalen (SUE).

In jungen Jahren sei es besonders wertvoll, den Kindern Werte wie Nachhaltigkeit näherzubringen, meint Libera. „Dann nehmen die Kinder noch alles auf und speichern es im Unterbewusstsein. Deshalb macht es aus meiner Sicht total Sinn, so früh anzufangen. Dann kann man sie einfacher in eine positive Richtung stupsen“.

„Hier bewegt sich alles in Slow Motion“: Aber jetzt soll die „grüne Revolution“ nach Schalke-Nord kommen

Gerade in Schalke-Nord komme die „grüne Revolution“ noch recht schleppend voran: „Hier bewegt sich alles in Slow Motion, das ist ein langsamer Prozess. Es geht uns nur darum, die Leute anzustupsen, irgendwer muss damit anfangen“, ist Alexander Libera überzeugt.

Auch Thorsten Krause von der Kita-Leitung findet es wichtig, mehr Umweltbewusstsein in Stadtteile wie Schalke-Nord zu bringen: „Wir haben hier viele Kinder mit Sozialhintergründen mit hohem Maß an materieller und sozialer Armut. Wir hoffen, dass die Kinder das Projekt in ihre Familien weitertragen. Man darf die Menschen auch nicht unterschätzen, viele haben Interesse an diesen Themen, aber finden in ihrem Leben keine Zeit, um das auszudrücken“.

Auch Libera stimmt zu, dass es darum gehe, das Umfeld der Kinder mit ins Boot zu holen. „Wir möchten zumindest einige der Eltern für das Thema begeistern. Das soll ein gemeinschaftliches Projekt sein.“ Schalke-Nord sei daher als erster Standort eine Chance für alle Beteiligten, denkt Thorsten Krause: „Das ist eine Win-Win Situation. Später wollen wir das Projekt in den Sozialraum durch mehrere Standorte ausbreiten“.

Wichtig ist Thorsten Krause und Alexander Libera vor allem, nachhaltig etwas im Leben der Kinder bewirken zu können. „Die Kinder sollen in der Zukunft das Gefühl bekommen, dass es sich lohnt, in diesem Stadtteil solche Projekte zu starten und schwierige Orte nicht einfach aufgegeben werden“, so Libera.

Besonders über motivierte ehrenamtliche Helfer freuen sich die „Kleinen Klamüser“ immer. Wer also das Projekt unterstützen will und sich für das Thema Nachhaltigkeit interessiert, ist dort richtig. Kontakt: A.Libera@kjr-st-georg.de

