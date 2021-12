Warum Mike Büskens Meter um Meter für Gelsenkirchen läuft

Allein in den vergangenen Tagen haben Mike Büskens und die Stiftung Schalker Markt 1004 Euro an das Jugendzentrum Spunk in Ückendorf (Bild), 1004 Euro an die Gemeinschaftsgrundschule Schalke-Nord und 1904 Euro an die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung St. Josef gespendet.

Gelsenkirchen. Wie und warum sich Schalkes Publikumsliebling und Co-Trainer Mike Büskens zusammen mit der Stiftung Schalker Markt für Gelsenkirchen engagiert.

Er läuft und läuft und läuft, was ihm in Anlehnung an den oscarprämierten Filmklassiker schon den charmanten Beinamen „Forrest Gump vom Emscherstrand“ eingebracht hat - und eine inzwischen auch eine beachtliche Geldsumme.

Mike Büskens, Eurofighter und Schalke-Publikumsliebling, verspürte im ersten Corona-Shutdown den Drang sich zu bewegen. Gepaart mit seinem Gelsenkirchener Lokalpatriotismus, den der gebürtiger Düsseldorfer keinesfalls verhehlt, und seinem Engagement bei der Stiftung Schalker Markt, die sich um die Bewahrung und Entwicklung des Stadtteils Schalkes einsetzt, entstand die Idee zu „Mike.macht.Meter“. Je mehr Läuferinnen und Läufer sich ihm anschlossen, desto größer wurde die Spendensumme (siehe Infobox).

Das Projekt Mike macht Meter Mike Büskens möchte mit seinem Projekt die Menschen zur Bewegung animieren. Mitmachen kann jeder - egal ob Läufer, Spaziergänger, Fahrradfahrer oder Reiter. Ziel ist es, sich 04 Kilometer zu bewegen und 04 Euro oder mehr zu spenden. Teilnehmen kann man über die folgende Bankverbindung. PayPal-Daten (mike.macht.meter@gmail.com) oder DE22422600010116335402 Volksbank Ruhr-Mitte. Die eingehenden Spenden werden genutzt, um Menschen in Gelsenkirchen zu helfen. Auf dem Instagram-Account @mike.macht.meter können die Teilnehmer ihre Bewegungs-Fotos oder –Videos online stellen.

„Mein Ziel war es, jeden Monat eine Gelsenkirchener Einrichtung mit 504 Euro zu unterstützen. In den 18 Monaten seit der Gründung von Mike.macht.Meter haben wir 19.004 und etwas mehr an die Projekte überreichen dürfen, damit konnten wir unser ursprüngliches Ziel mehr als verdoppeln“, zieht Büskens eine vorweihnachtliche Bilanz.

Warum Mike Büskens sich für Gelsenkirchen engagiert

„Ich wollte von Anfang an etwas Nachhaltiges schaffen. Dieser Stadt, die vor knapp 30 Jahren meine zweite Heimat wurde, etwas zurückzugeben. Meine Frau habe ich in Gelsenkirchen kennengelernt, unsere Kinder wurden hier geboren und mit Schalke 04 durfte ich unfassbar schöne Momente erleben. Es war einfach an der Zeit, etwas für die Menschen in dieser Stadt zu tun“, erklärt Schalkes Co-Trainer die Motivation für sein soziales Engagement in der einstigen Stadt der Tausend Feuer.

Dabei habe jedes einzelne Projekt für ihn persönlich einen hohen Stellenwert, sagt „Buyo“ und zählt auf: „Wir konnten die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unterstützen und das Frauenhaus, den Behinderten-Werkstätten, sozialschwachen Menschen und Obdachlosen unter die Arme greifen. Ein ganz besonderer Moment war aber auch meine Rolle als St. Martin beim Umzug rund um die Arena im November. Die strahlenden Kinderaugen werde ich so schnell nicht vergessen.“

Mike Büskens kann sich auch ein Metermacher-Fußballspiel vorstellen

Einige Hundert „Metermacher“ gibt es schon. Es sind aber nicht nur die sportlichen Metermacher, die gespendet haben, sondern auch die Menschen, die sich an Aktionen, wie etwa dem Charity-Adventskalender oder dem Schalke-Tipp-Spiel beteiligt haben, sagt Büskens.

Mike Büskens hofft, dass sich immer mehr Läuferinnen und Läufer seinem Projekt anschließen und Geld für soziale Projekte in Gelsenkirchen spenden. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Der 53-Jährige hofft, dass sich ihm auch 2022 wieder viele Menschen anschließen und für Projekte in Gelsenkirchen spenden. Büskens selbst hat durchaus schon den einen oder anderen Plan für das neue Jahr: „Ich bin selbst gespannt, was Corona und meine Tätigkeit als Co-Trainer der Blauen zulässt. Es gab schon lose Gespräche mit einem Gelsenkirchener Unternehmen über einen Mike.Macht.Meter-Lauf in Gelsenkirchen, so etwas reizt mich sehr. Eigentlich darf auch ein Metermacher-Fußballspiel nicht fehlen. Das Wichtigste ist aber für mich, mit diesem Projekt nachhaltig und damit hoffentlich weit über das kommende Jahr hinaus Gelsenkirchener Institutionen unterstützen zu können. Bis dahin aber möchte ich den Spendern danken und wünsche allen Gelsenkirchenern eine besinnliche Weihnacht und einen guten Rutsch! Bleiben Sie gesund.“

