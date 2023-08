Warum es auf der A42 bei Gelsenkirchen zu langen Staus kommt

Gelsenkirchen. Die Baustellen-Vorbereitung auf der A 42 im Gelsenkirchener Bereich führt aktuell zu langen Staus. Donnerstag wird es Richtung Dortmund voll.

Zu langen Staus kommt es aktuell – voraussichtlich noch bis 16 Uhr am Mittwoch (30.8.) – auf der Autobahn A 42 zwischen der Ausfahrt Crange und der Ausfahrt Gelsenkirchen-Schalke. In dem Bereich wird die Baustelle für den Lückenschluss der Lärmschutzwand in dem Bereich eingerichtet. Der Verkehr läuft während der Einrichtung einspurig.

Am Donnerstag, 31. August, ist zwischen neun und 16 Uhr ebenfalls mit starken Verkehrsbehinderungen auf der Gegenfahrbahn, also Richtung Dortmund zu rechnen. Dann nämlich wird die Baustelle für das gleiche Vorhaben zwischen Gelsenkirchen-Schalke und Herne-Wanne eingerichtet. Der Verkehr läuft in der Zeit in Richtung Dortmund nur einspurig in dem Bereich. Die Auswirkungen dürften allerdings auch mindestens schon ab der Auffahrt Gelsenkirchen-Zentrum spürbar sein.

Ab Freitag läuft der Verkehr dann wieder in beide Richtungen zweispurig, allerdings mit verengten Fahrspuren. Im Januar 2024 sollen die Arbeiten in dem Bereich dann abgeschlossen. sein.

