Stadtteilentwicklung Warum das neue Quartiers-Büro in Rotthausen besonders ist

Gelsenkirchen. In Rotthausen arbeiten Jobcenter, Arbeitsagentur, Stadt Gelsenkirchen und Stadtteilverein zusammen. Das ist das Ziel des Quartier-Büros.

Sie war sichtlich glücklich, das Kolpinghaus an der Ecke Karl-Meyer-Straße/Steeler Straße als „Quartiers-Büro“ offiziell für eröffnet zu erklären. Die Rede ist von Oberbürgermeisterin Karin Welge, die zusammen mit Stadtbaurat Christoph Heidenreich und Vertretern des Jobcenters, der Bundesagentur für Arbeit und des Rotthauser Netzwerks „endlich“ das Stadtteilbüro der Öffentlichkeit vorstellen konnte. „Endlich“, weil im Kolpinghaus schon seit dem Frühjahr gearbeitet wird, pandemiebedingt aber noch keine frühere Präsentation im größeren Rahmen möglich gewesen sei.

Unter einem Dach sind an Ort und Stelle inzwischen Mitarbeiter des Jobcenters eingezogen, bietet die Arbeitsagentur Beratung und Kontakt und die Stadt „unkomplizierten Zugang zu Beratung und Hilfestellungen rund die Themen Arbeit, Bildung, Stadterneuerung“.

„Rotthausen wird zum arbeitsmarktpolitischen Dorf“

Ziel ist es, darin sind sich alle Beteiligten einig, den Rotthauserinnen und Rotthausern wohnortnah den Zugang zu Beschäftigung zu erleichtern. „Mit der Implementierung des neuen Quartier-Büros begegnen wir unseren Kundinnen und Kunden täglich dort, wo sie sind. Rotthausen wird zum arbeitsmarktpolitischen Dorf“, betonte Anke Schürmann-Rupp, Geschäftsführerin des Jobcenters Gelsenkirchen. „Auch wir wollen mit einem festen Mitarbeiterstamm, der tageweise vor Ort ist, sicherstellen, dass ein vertrauensvoller Austausch mit den Kunden stattfinden kann“, machte auch Frank Thiemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen deutlich.

Und auch Klaus Koschei vom Rotthauser Netzwerk e.V. machte in seiner Rede deutlich, dass er sehr froh über den neuen Anlaufpunkt ist, der dazu beitragen werde, das Quartier „auch für künftige Generationen attraktiv zu gestalten.“

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

„Diese Verknüpfung ist eine Besonderheit des Stadterneuerungsgebietes Rotthausen und beispielhaft in der ganzen Stadt“, lobte Welge und sprach von „Pionierarbeit“. Erklärtes Ziel sei es, die Entwicklung des Stadtteils in allen Facetten mit den Menschen vor Ort zu gestalten. Das neue Quartiers-Büro mitten in Rotthausen sei dafür eine hervorragende Adresse.

Neben der Koordination der Projekte, die im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms seit 2018 im Stadtsüden umgesetzt wurden oder noch umgesetzt werden sollen (in Summe 22 Millionen Euro), bestehe eine zentrale Aufgabe des ressortübergreifenden Teams im Kolpinghaus darin, die Bewohnerinnen und Bewohner frühzeitig in die Planungen der Erneuerungsmaßnahmen einzubeziehen. „Und darauf freuen wir uns sehr“, so Welge.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen