Ähnliche präparierte und gefährliche Tierköder wie dieser hier aus Bochum, sind jetzt auch in Gelsenkirchen aufgetaucht.

Tierköder Warnung in Gelsenkirchen: Tödliche Tierköder ausgelegt

Gelsenkirchen-Ückendorf. Ist ein Hundehasser unterwegs in Gelsenkirchen? Die Polizei warnt vor gefährlichen Tierködern. Hier wurden sie ausgelegt.

Potenziell tödliche Tierköder haben offenbar Unbekannte in Gelsenkirchen ausgelegt. Die Polizei ermittelt und warnt Tierhalter zur Vorsicht.

Aufgefallen sind die fiesen Tierköder einer Anwohnerin am Freitag, 11. August, gegen 19.10 Uhr. Sie schaltete daraufhin das Ordnungsamt und die Polizei ein.

Gespickt mit Nägeln und Nadeln: Köder auf Ückendorfer Grünflächen ausgelegt

In der Wohngegend rund um die Straße Flöz Dickebank hat die 47-jährige Anwohnerin nach eigenen Angaben mehrere Würstchen gefunden, die mit Stecknadeln und Nägeln präpariert waren. Bereits am Morgen hatte die Gelsenkirchenerin die Köder auf Grünflächen in der Ottilienstraße, Ulmenstraße und auch der Straße Flöz Sonnenschein entdeckt.

Die Anwohnerin hat nach den Funden ihre Nachbarn informiert, danach meldete sie den Fund dem Ordnungsamt und übergab die Fundstücke der Polizei. Die Polizei hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen und warnt Tierhalter zur Vorsicht.

