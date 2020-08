Prominente Wahlkampfunterstützung: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (r.) rührte für den OB-Kandidaten der Gelsenkirchener CDU, Malte Stuckmann, am Freitag eifrig die Werbetrommel. Beide schauten sich die Produktionsstätte des in Schalke ansässigen Eiswaffel-Produzenten Oexmann an.