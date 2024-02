Waffen- und Drogenfund im Hauptbahnhof Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Altstadt Waffen und Drogen haben Bundespolizisten in Gelsenkirchen sichergestellt. Wohnungsloser ist angeblich Sicherheitsmitarbeiter.

Mehrere Waffen und Drogen hatte ein wohnungsloser Mann bei sich, den Bundespolizisten am Gelsenkirchener Hauptbahnhof kontrollierten. Die Waffen braucht der 32-Jährige nach eigenen Angaben für seine Arbeit im Sicherheitsdienst.

Mann (32) mit Teleskopschlagstock, Krummmesser, Schlagring und Cannabis in Gelsenkirchen erwischt

Gegen 7.55 Uhr am Montag, 5. Februar, wurden Bundespolizisten auf den 32-Jährigen aufmerksam, an dessen Gürtel sich ein Holster für einen Schlagstock befand. Die Frage, ob er gefährliche oder verbotene Gegenstände mit sich führen würde, verneinte der Mann. Marihuana-Geruch löste eine Durchsuchung des Wohnungslosen aus.

Zum Vorschein kamen ein Karambit-Messer samt passendem Holster, ein passender Schlagstock für das Holster, ein Schlagring sowie mehrere Tütchen mit Amphetaminen und eine Plastikdose mit einer geringen Menge Cannabis.

Das klauenförmiges Messe kann per Ring an einen Finger der Hand eingehängt werden. Der Schlagstock lässt sich mit einem Ruck auf eine Länge von einem Meter ausfahren. Zu den Funden äußerte sich der Mann kaum, nach eigener Aussage ist er in einem Sicherheitsunternehmen tätig. Die Beamten leiteten ein Verfahren ein.

