Waffe klemmt: Räuber blamiert sich und bricht Überfall ab

Gelsenkirchen. Eine Patrone fiel zu Boden, die Waffe klemmte: Bei einem Überfall-Versuch hat sich ein Täter am Samstagmorgen in Gelsenkirchen kräftig blamiert.

Ein Räuber hat in Gelsenkirchen den Überfall auf eine Gaststätte am frühen Samstagmorgen abrupt abgebrochen, als seine Schusswaffe versagte. Der Unbekannte forderte laut einer Polizeimeldung die Angestellte einer Gaststätte auf der Florastraße in Bulmke-Hüllen mit vorgehaltener Waffe auf, das gerade abgeschlossene Lokal wieder zu öffnen. Als sie sich weigerte, wollte der Mann der Ernsthaftigkeit seines Vorhabens Nachdruck verleihen.

Vor den Augen der Frau versuchte der Unbekannte gegen 3.45 Uhr, die Waffe durchzuladen. Dabei fiel zunächst eine Schreckschuss-Patrone auf den Boden. Bei weiteren Ladeversuchen klemmte die Schusswaffe in der Folge. Der Mann ergriff schließlich laut Polizei die Flucht in Richtung Hertastraße, weil die Waffe funktionsuntüchtig schien.

Überfall in Gelsenkirchen misslingt – Polizei sucht Täter mit dieser Beschreibung

Die Polizei Gelsenkirchen fahndet jetzt nach einem Mann mit dieser Beschreibung:

ca. 170cm groß

schlanke Statur

schwarze Jeans

blaue Ski-Jacke mit Kapuze

Hinweise nimmt die Polizei unter 0209/3650 oder 0209/3658240 entgegen. (dpa/red)

