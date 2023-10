VR: So wird eine Gelsenkirchener Kirche zum Fußballplatz

Gelsenkirchen. Zur EM 2024 will ein besonderes Projekt Fußball durch Virtual Reality erlebbar machen. Eine bekannte Schalker Kirche spielt dabei die Hauptrolle.

Im Mai 2024 wird sich ein besonders geschichtsträchtiges und bekanntes Gelsenkirchener Gebäude spektakulär verwandeln – von der Kirche in einen Fußballplatz. Dann gilt es nämlich, die aufregendsten Fußballplätze aus ganz Europa an einem Ort zu entdecken, bei der Ausstellung „FeVR Pitches“. Im Vorfeld zur Fußball-Europameisterschaft der Herren sollen durch den Einsatz von Virtual Reality (VR) vom 10. bis 26. Mai 2024 fünf europäische Fußballplätze in der Schalker Kirche St. Joseph virtuell zugänglich und erlebbar gemacht werden.

Worum geht’s? In der Ausstellung FeVR Pitches sollen die Besucherinnen und Besucher mit Hilfe von VR-Brillen in die Vielfalt der europäischen Fußballkultur eintauchen. Local Guides, die die einzelnen Plätze mehr als gut kennen, nehmen sie in der virtuellen Realität an die Hand und zeigen so die Besonderheiten und Höhepunkte. Die Besucher sehen nicht nur, was den Platz so außergewöhnlich macht, sie können es gleichzeitig auch erleben. Zudem erhalten sie einen Einblick in die Fußballkultur des jeweiligen Landes. „So können sich die Menschen aus Gelsenkirchen und dem Ruhrgebiet im Vorfeld der Euro 2024 einen Eindruck vom Fußball in anderen europäischen Ländern machen“, heißt es seitens der Organisatoren.

Die außergewöhnlichsten Plätze mit den besten Geschichten sollen digital für die Ausstellung aufbereitet werden. Dafür sind die Veranstalter auf Tipps und Hinweise von außen angewiesen. Ist ein Fußballplatz überzeugend, wollen die FeVR Pitches-Verantwortlichen gemeinsam mit den Tippgebern und den Akteuren vor Ort planen, wie der Platz und seine Besonderheiten mit Unterstützung von VR am besten erlebbar gemacht werden kann. Der Ansatz dahinter ist ein künstlerisch-dokumentarischer.

Nun soll es zunächst auf die Suche gehen: Für die Ausstellung hoffen die Veranstalter auf Hinweise zu herausragenden Fußballplätzen in ganz Europa, die wegen ihrer besonderen Lage, ihrer gesellschaftlichen Bedeutung, ihrer außergewöhnlichen Geschichte(n) oder ihrer Architektur einzigartig sind und auffallen. Hinweise zu den einmaligen Fußballplätzen nimmt Olivier Kruschinski per E-Mail unter o.kruschinski@stiftung-schalkermarkt.de entgegen. FeVR-Pitches ist ein Projekt der Stiftung Schalker Markt in Kooperation mit dem Places Festival und ein offizieller Beitrag zum Kunst- und Kulturprogramm der Fußball-EM 2024.

