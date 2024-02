Vorwurf: ÖPNV-Chaos in Gelsenkirchen führt zu Eltern-Taxis

Das Max-Planck-Gymnasium an der Goldbergstraße in Gelsenkirchen-Buer. Eltern haben sich beschwert, dass ihre Kinder lange vor Schulbeginn draußen vor dem Gebäude warten müssten, weil Busse teilweise nur noch einmal in der Stunde verkehrten und die Schüler so gezwungen seien, sehr viel früher anzureisen.