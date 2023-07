Vorwurf in Gelsenkirchen: Schüler sprüht Reizgas auf Kinder

Gelsenkirchen-Altstadt. Zwei Teenager sollen in Gelsenkirchen von einem Schüler mit Pfefferspray angegriffen worden sein. Die Bundespolizei sucht den Tatverdächtigen.

Zwei 13-Jährige sind in Gelsenkirchen von einem Schüler mit Pfefferspray angegriffen und verletzt worden. Nach Angaben der Bundespolizei sind alle drei Kinder Realschüler.

Hustenanfälle und Schmerzen nach Pfefferspray-Attacke am Gelsenkirchener Hauptbahnhof

Die beiden Teenager wandten sich am Donnerstag, 6. Juli, gegen 19.40 an die Bundespolizei. Demnach ist das Duo am Hauptbahnhof auf einen anderen Schüler getroffen. Dieser soll den beiden 13-Jährigen ein Pfefferspray gezeigt und es direkt versprüht haben. Dabei habe einer der 13-Jährigen das Reizgas eingeatmet, worauf es zu starken Hustenanfällen gekommen sei. Der 13-jährige Begleiter klagte über Schmerzen und gerötete Augen. Die Schmerzensschreie des Teenagers trieben den anderen Schüler dann in die Flucht. Passanten halfen den Kindern.

Die Gelsenkirchener suchten anschließend in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof auf. Aufgrund der anhaltenden Schmerzen verständigten die Beamten einen Rettungswagen. Die Rettungskräfte wuschen dem Jugendlichen die Augen aus. Der Verdächtige besuche ebenfalls eine Gelsenkirchener Realschule. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

