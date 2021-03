Mit einer Platzwunde an der Stirn endete Samstagnacht ein handfester Streit in Gelsenkirchen-Erle. Angeblich soll dabei auch ein Baseballschläger zum Einsatz gekommen sein.

Blaulicht Vorwurf: Gelsenkirchener greift Bekannten mit Schläger an

Gelsenkirchen-Erle. Auseinandersetzung in einer Wohnung in Gelsenkirchen-Erle endet für 54-Jährigen mit Stirnwunde. Kontrahent (49) bestreitet Einsatz von Sportgerät.

Einen Baseballschläger soll ein Mann (49) in Erle bei einem Streit mit einem Bekannten (54) am Samstag, 13. März, um 22.15 Uhr eingesetzt haben. Zwar bestreitet der Tatverdächtige die Tat, doch sein Kontrahent trug eine Platzwunde an der Stirn davon.

Hintergrund waren offenbar vorangegangene verbale Streitigkeiten, weshalb der 54-Jährige die Wohnung seines Bekannten in Erle aufsuchte. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge der Besucher am Kopf verletzt wurde.

Gelsenkirchener Polizei entdeckt Baseballschläger bei Wohnungsdurchsuchung

Gegenüber der Polizei gab er an, dass der alkoholisierte 49-Jährige ihn mit dessen Baseballschläger geschlagen habe, was dieser als unwahr darstellte. Allerdings entdeckten die Beamten bei einer Wohnungsdurchsuchung einen solchen Schläger, den sie als Beweismittel sicherstellten. Dessen Besitzer nahmen sie mit zur Wache nach Buer, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Danach konnte er wieder nach Hause gehen; es wurde aber ein Strafverfahren gegen ihn eröffnet.