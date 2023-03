Vorm Derby: Gelsenkirchener wurde ein Ohrläppchen abgebissen

Kräfte der Bundespolizei nahmen in Essen einen Mann in Gewahrsam, der einem Gelsenkirchener (41) im Zug ein Ohrläppchen abgebissen haben soll.

Gelsenkirchen. Auf der Anreise per Zug zum Revierderby am Samstag wurde einem Gelsenkirchener (41) bei einem Streit ein Ohrläppchen abgebissen. Täter gefasst.

Brutale Attacke bei der Anreise zum Revierderby: Im Regionalexpress 1 auf dem Weg von Mülheim nach Essen soll ein 44-jähriger Mönchengladbacher am Samstagnachmittag einem Mann aus Gelsenkirchen (41) bei einem eskalierten Streit ein Ohrläppchen abgebissen haben. Der Verletzte wurde laut Bundespolizei in ein Krankenhaus gebracht, der Täter wurde in Gewahrsam genommen.

Nach der Beißattacke fiel das Ohrläppchen zu Boden

Gegen 15.45 Uhr ging der Alarm bei der Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen ein. Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen habe sich ereignet, hieß es. Am Bahnsteig zu Gleis sechs trennten die Beamten die vier rumänischen Beteiligten. Eine Zeugin gab an, dass der 44-Jährige und ein 50-Jähriger im RE1 mit einem Mann aneinandergeraten seien. Die Angreifer haben mehrfach auf den 41-Jährigen aus Gelsenkirchen eingeschlagen. Zudem soll der Täter dem Geschädigten ins Ohr gebissen und dabei das Ohrläppchen abgerissen haben. Dieses sei dabei zu Boden gefallen.

Der 44-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass der 41-Jährige zuerst zugeschlagen habe. Zudem sagte er, dass er nicht mit Vorsatz das Ohr des Mannes verletzt habe, sondern dass es sich dabei um einen Unfall gehandelt habe. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den Verletzten zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

Alkoholtest ergab: Mutmaßlicher Täter hatte 1,2 Promille im Blut

Ein Atemalkoholtest ergab, dass der 44-Jährige mit 1,2 Promille alkoholisiert war. Dieser war auf dem Weg zum Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund. Aufgrund der Schwere der Straftat und der bestehenden Alkoholisierung des Mannes, ordnete eine Richterin des Amtsgerichts Essen die Ingewahrsamnahme zur Verhinderung weiterer Straftaten an. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Insgesamt sei das Derby aus Polizeisicht „äußerst friedlich“ verlaufen. Einsatzleiter Peter Both sagte: „Das Einsatzkonzept ist zu 100 Prozent aufgegangen, die polizeilichen Maßnahmen haben vollumfänglich gegriffen.“

Frau in der Nordkurve durch Pyrotechnik am Auge verletzt

Allerdings haben beide Fanlager mehrfach Pyrotechnik eingesetzt. Dabei wurde eine Frau in der Nordkurve verletzt: Sie erlitt Verbrennungen am Auge und am Augenlid. Rettungskräfte brachten die 30-Jährige aus Marl zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Ein in Höhe der Eckfahne postierter Fotograf in der Gäste-Ecke wurde ebenfalls von Pyrotechnik getroffen. Die Jacke des 58-Jährigen habe Feuer gefangen, der Mann selbst blieb aber unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Auch abseits des Fußballs viele Polizeieinsätze

Doch auch abseits des Fußballs hatte die Polizei Gelsenkirchen ein ereignisreiches Wochenende. Los ging es bereits am Freitagnachmittag: Gegen 16.30 Uhr konnte die Polizei an einer Trinkhalle an der Bismarckstraße einen per Haftbefehl gesuchten 17-Jährigen festnehmen. Er hatte Drogen bei sich. Plötzlich erschien ein 24-jähriger Angehöriger des Festgenommenen, der sich laut der Einsatzkräfte „extrem aggressiv“ verhielt. Er provozierte, bedrohte und beleidigte die Beamten. Nach Androhung des Taser-Einsatzes wurde dann auch der Verwandte kontrolliert – und auch er hatte Betäubungsmittel bei sich.

Gegen 17.35 Uhr am Freitag waren dann an der Cranger Straße Teile der Oberleitung der Straßenbahn-Linie 301 abgerissen worden und auf die Straße gefallen. Es kam hier zu Funkenflug, der Gefahrenbereich wurde unmittelbar abgesperrt, Sachschäden entstanden nicht. Die Mitarbeiter der Bogestra konnten den Stromfluss schnell unterbrechen und die Störung schnell beseitigen. Der Grund für den Leitungsschaden ist noch unbekannt.

Wenige Stunden später, um kurz nach Mitternacht, wollten Polizeibeamte einen VW Golf anhalten, der zuvor mit erhöhter Geschwindigkeit über die Kurt-Schumacher-Straße gefahren war. Der Fahrer versuchte zu flüchten – erst mit dem Wagen, dann zu Fuß. Die Polizisten stellten ihn. Der 22-jährige Gelsenkirchener stand unter Drogeneinfluss und hatte keinen Führerschein. Im Auto wurden zudem noch Betäubungsmittel aufgefunden. Es wurde Anzeige erstattet.

Gegen 4.40 Uhr am Samstagmorgen mussten aufgrund überfrierender Nässe beide Kanalbrücken gesperrt werden. Kurz zuvor war es dort zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen. Auf der Brücke an der Grothusstraße rutschten laut Polizei gleich zwei Fahrzeuge eine acht Meter tiefe Böschung hinunter, die Insassen blieben aber unverletzt. Erst nach dem Einsatz des Streudienstes wurden beide Brücken wieder freigegeben.

In der Nacht auf Sonntag gegen 1.25 Uhr waren laut Polizei aus bisher ungeklärten Motiven drei Männer mit Gewalt in eine Wohnung auf der Vandalenstraße in Bulmke-Hüllen eingedrungen und hatten die beiden dort lebenden Bewohner verprügelt und ein Handy geraubt. Die alarmierten Beamten spürten das Trio noch im unmittelbaren Umfeld des Tatorts auf. Ein besonders aggressiver Mann musste zu Boden gebracht werden. Bei ihm sei auch das geraubte Telefon aufgefunden worden. Zwei Tatbeteiligte, extra aus den Niederlanden eingereist, mussten eine Sicherheitsleistung entrichten, ehe sie heimfahren durften.

