Vorfreude auf Gerburg Jahnke, Kurt Krömer und Lisa Feller

Gerburg Jahnke freut sich auf ihr bereits drittes Gastspiel in der Gelsenkirchener Heilig-Kreuz-Kirche, das am 24. September steigen soll.

Gelsenkirchen. Veranstalter Emschertainment lockt im zweiten Halbjahr 2022 zahlreiche prominente Namen wie Gerburg Jahnke oder Lisa Feller nach Gelsenkirchen.

Obwohl das Angebot an Kleinkunst, Comedy, Kabarett und Musik in dieser Stadt erst ab September wieder richtig Fahrt aufnehmen wird, sei schon jetzt ein Blick auf das Programm von Emschertainment für das zweite Halbjahr geworfen. Der hiesige Event-Veranstalter lockt wieder zahlreiche prominente Künstlerinnen und Künstler nach Gelsenkirchen, die allesamt Garanten für gute Abendunterhaltung sind. Und Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude.

Spendengala „Straßenfeuer“ am 7. Oktober will wieder Obdachlosen helfen

Der Gelsenkirchener Musiker Norbert Labatzki (r.) hatte die Idee zur Spendengala „Straßenfeuer“ – hier im Bild mit dem Gitarristen Roger van Triel. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Die „Kaue“ in Schalke und die Heilig-Kreuz-Kirche in Ückendorf sind diesmal die bevorzugten Spielstätten der Programmplaner von Emschertainment. Nach dem besiegelten Aus für die Emscher-Lippe-Halle als Schauplatz für Kulturevents bleibt als dritte Alternative noch das Bürgerforum im Hans-Sachs-Haus. Dort findet am 7. Oktober auch einmal mehr die Spendengala „Straßenfeuer“ statt. Der Erlös dieses Abends, ins Leben gerufen von Musiker Norbert Labatzki, kommt der Obdachlosenhilfe zugute. Stargast des Abends wird Torsten Sträter sein.

Und was ist in der „Kaue“ los, wenn das Corona-Virus es in diesem Herbst und Winter zulässt? Gleich zwei Abende in Folge ist Kurt Krömer im Haus an der Wilhelminenstraße zu Gast. Am 16./17. September stellt der mehrfache Grimme-Preisträger dort sein neues Programm „Die Gönnung steigt“ exklusiv in einer Preview vor. Später im Herbst will der Publikumsliebling damit dann bundesweit auf Tournee gehen. Karten im Vorverkauf: 29,40 Euro.

Eine musikalische Verneigung vor Dire Straits und Pink Floyd

Der in Gelsenkirchen aufgewachsene Bastian Bielendorfer freut sich auf sein „Heimspiel“ am 4. Dezember in der Heilig-Kreuz-Kirche. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Natürlich steht die „Kaue“ auch für puren Musikgenuss. Das soll auch bei den Konzerten von Kings of Floyd am 21. September und den Dire Strats am 1. Oktober wieder so sein. Erstere Tribute-Band verneigt sich vor dem großen Können und Werk ihrer Vorbilder Pink Floyd, die zweite Formation huldigt ihren Heroen von Dire Straits. Sänger Wolfgang Uhlich wird von Fans des Originals als bester Mark-Knopfler-Imitator bezeichnet. Der Auftritt von Kings of Floyd ist der Nachholtermin für den bereits 2020 und 2021 geplanten Auftritt, der jeweils wegen Corona abgesagt werden musste. Resttickets gibt’s ab 35,90 Euro. Auch die Dire Strats mussten gleich zweimal pandemiebedingt passen. Karten für ihren Nachholtermin kosten 22,80 Euro.

In der Heilig-Kreuz-Kirche geben sich ebenfalls zahlreiche prominente Namen quasi die Klinke in die Hand. Ob Bernd Stelter (2. September), Michael Mittermeier (7. September), Wolfgang Trepper (28. Oktober), Lisa Feller (6. November), Stoppok (26. November), Götz Alsmann (27. November) oder Lokalmatador Bastian Bielendorfer (4. Dezember): Sie alle werden das zur Kulturspielstätte umgebaute frühere Gotteshaus vermutlich bis auf den letzten Platz füllen.

2023 kommen Ingo Appelt, Johann König und Jürgen von der Lippe nach Gelsenkirchen

Wie es ist, dort am Rande der Bochumer Straße aufzutreten, hat Gerburg Jahnke im Gegensatz zu vielen anderen Künstlern schon zweimal erleben dürfen. Und weil es ihr so gut gefallen hat, kehrt die Grand Dame des deutschen Kabaretts am 24. September nun zum dritten Mal ins Kreativquartier Ückendorf zurück. „Die Abrechnung!“ lautet das Motto dieses Abends, den Jahnke gemeinsam mit Nito Torres und Peter Engelhardt bestreiten wird. Tickets: 31,60 Euro.

Abschließend sei auch schon ein kleiner Ausblick auf 2023 gewagt: Denn dann will Emschertainment mit Ingo Appelt, Johann König, Hagen Rether, Olaf Schubert, Hennes Bender oder Jürgen von der Lippe weitere große Namen der Szene in Gelsenkirchen präsentieren.

