Vorarbeiten: Turfstraße in Gelsenkirchen erhält neue Brücke

Die DB-Brücke an der Turfstraße in Gelsenkirchen-Horst wird neu gebaut. Eine Sanierung lohnt sich nicht mehr wirtschaftlich. Der Neubau, der in zwei Teilabschnitte erfolgt, beginnt Anfang September 2020 und dauert voraussichtlich 14 Monate.

Die vorbereitenden Arbeiten für den Neubau der Brücke über die Trasse der Deutschen Bahn an der Turfstraße starten am Montag, 17. August. Das teilt die Stadt mit. Während der dreiwöchigen Arbeiten an der Leitung steht nur eine Fahrspur in jede Fahrtrichtung zur Verfügung.

Brückenneubau an der Turfstraße in Gelsenkirchen kostet 2,3 Millionen Euro

Der Neubau, der in zwei Teilabschnitte erfolgt, beginnt Anfang September 2020 und dauert voraussichtlich 14 Monate. In dieser Zeit werden die Brückenplatten erneuert und die Widerlager saniert.

In der ersten Bauphase wird die östliche Brückenhälfte erneuert. Nach der Fertigstellung wird der Verkehr auf die neu errichtete Brückenhälfte geführt, so dass die westliche Seite erneuert werden kann. Während der gesamten Bauzeit wird der Verkehr jeweils einspurig, in beide Fahrtrichtungen, durch die Baustelle geführt. Die Straßenbahn der Linie 301 endet weiterhin an der Haltestelle Kärntener Ring.

Sanierung der 70 Jahre alten Gelsenkirchener Brücke nicht wirtschaftlich

Der Brückenneubau ist erforderlich, weil die sich die alte Brücke nach einer Standzeit von rund 70 Jahren in einem sehr schlechten baulichen Zustand befindet und eine Sanierung nicht wirtschaftlich ist. Die Kosten für die Erneuerung der Brücke belaufen sich einschließlich des Gleisbaus der Bogestra auf etwa 2,3 Millionen Euro.