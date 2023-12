Vom Profi empfohlen: Das Gelsenkirchener Weihnachtsmenü 2023

Gelsenkirchen-Horst Stefan Opgen-Rhein ist Koch im Gelsenkirchener Restaurant GEwölbe und hat ein Weihnachtsmenü kreiert. Schon der erste Gang ist spektakulär.

Fondue oder Kartoffelsalat mit Würstchen? Bei der Frage, was es an Heiligabend zu essen gibt, teilt sich Deutschland gefühlt in zwei Fraktionen auf – wenn man einmal die paar Gans- und Raclette-Fans außen vor lässt. Aber vielleicht haben Sie in diesem Jahr ja einmal Lust auf etwas Neues? Wir hätten da einen Vorschlag: Gemeinsam mit Koch Stefan Opgen-Rhein präsentieren wir das WAZ-Weihnachtsmenü 2023.

Stefan Opgen-Rhein ist Chefkoch im neu eröffneten Restaurant „GEwölbe“ im Horster Schloss. Gemeinsam mit seiner Küchenleiterin Manja Mock hat er sich ein dreigängiges Menü ausgedacht, das zwar spektakulär daherkommt – das aber in jeder normalen Küche nachgekocht werden kann. Auch die Zutaten sind in jedem gut sortierten Supermarkt zu haben, und müssen nicht erst aufwändig bestellt werden.

Der erste Gang beim Gelsenkirchener Weihnachtsmenü: Butterweicher Lachs

Kurz vor dem Servieren wird das Kalbsinvoltini noch einmal angebraten – Stichflamme inklusive. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Unter Filmemachern, vor allem solchen, die auf Action spezialisiert sind, gibt es einen Spruch, der lautet: „Fang mit einem Erdbeben an und steigere dich dann langsam“. Soll heißen: Es soll sofort in die Vollen gehen. Das gilt auch für das Weihnachtsmenü, denn Opgen-Rhein startet mit einer Vorspeise, die für einiges Aufsehen am Tisch sorgen sollte. „Es gibt Avocado-Törtchen mit mariniertem Lachs und Petersilienwurzel“, erläutert der Koch.

Lediglich 60 Grad werden dem Lachs zugemutet: „Das geht auch im heimischen Backofen, wenn man ein wenig aufpasst“, sagt Stefan Opgen-Rhein. Tipp von ihm: „Wenn das Eiweiß anfängt zu stocken, dann ist der Lachs gut.“ Zehn Minuten gart der Fisch, jede einzelne davon lohnt sich: Der Lachs wird butterweich und zerfällt fast auf der Zunge. Auch bei den restlichen Bestandteilen des ersten Gangs bleibt Opgen-Rhein puristisch: „Tomate, Avocado, Pinienkerne – viel mehr braucht es für den Salat nicht“, sagt er. Ins Püree kommen nur Petersilienwurzel, Butter und Salz – wer keine Petersilienwurzel bekommt, kann auch Knollensellerie nehmen. „Das kann man sowohl heiß als auch kalt essen“, so Opgen-Rhein, „wenn die Butter abkühlt, lässt es sich leichter in Form bringen.“

Roulade einmal ganz anders: Mit Kalb und Garnele

Kochkünstlerin am Werk: Küchenleiterin Manja Mock bereitet das Dessert zu. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Beim Hauptgang bleibt der Koch ganz auf der Linie, die er ohnehin im „GEwölbe“ fährt: „Ruhrgebietsküche – aber mediterran interpretiert.“ Es gibt: Kalbsinvoltini Surf and Turf. So werden bekanntlich Gerichte genannt, bei denen Fleisch mit Fisch oder Meeresfrüchten kombiniert werden, Involtini ist in Italien das, was der Ruhrgebietler unter „Rouladen“ kennt. In eine dünne Scheibe Kalbfleisch werden unter anderem Möhren, Rucola und Garnelen eingerollt. Das Ganze wird ebenfalls bei niedrigen Temperaturen gegart und lediglich vor dem Servieren in der Pfanne angebraten. „Das lässt sich auch super vorbereiten“, sagt Stefan Opgen-Rhein, „und kann schnell fertiggemacht werden, wenn die Gäste kommen.“

Küchenleiterin Manja Mock brät die Roulade vor dem Servieren kurz in der Pfanne an, inklusive spektakulärer Stichflamme – das geht natürlich nur mit einem Gasherd wie in der Restaurantküche des „GEwölbes.“ Auf dem Teller unterstützt wird die Roulade von einem Gemüsemix aus Tomaten, Möhren und Sellerie – wer mag, legt auch noch Kartoffelwedges hinzu.

Zum krönenden Abschluss ein Lebkuchenparfait

Für den krönenden – und sehr weihnachtlichen – Abschluss des Menüs sorgt Manja Mock: Zum Dessert gibt es Lebkuchenparfait. Konzentriert beugt sich die Köchin über den Teller und erschafft ein kleines Kunstwerk: Das Parfait – „um es in Form zu bringen, kann man einfach Muffinförmchen nehmen“ – steht auf einem Bett von Lebkuchenkrümeln und wird umrahmt von dünnen Pflaumenscheiben, denen Manja Mock zuvor mit dem Küchenbrenner zu Leibe gerückt ist. Für weitere Vitamine sorgen Johannis- und Blaubeeren, die dem ganzen auch die nötigen Farbtupfer verleihen: fertig. „Guten Appetit“, sagen Manja Mock und Stefan Opgen-Rhein.

