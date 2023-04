Vollversammlung diskutiert über Gründung eines Kulturbeirats

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen soll sich zeitnah ein Kulturbeirat gründen. Dieser wird Ansprechpartner für die Stadtverwaltung und die Kommunalpolitik sein.

Die Gründung eines Kulturbeirats in dieser Stadt nimmt immer konkretere Formen an: Vertreterinnen und Vertreter der professionell arbeitenden freien Szene Gelsenkirchens wollen sich am Donnerstag, 13. April, erstmals offiziell zusammensetzen und diskutieren, wie sich dieses neue Gremium aufstellen sollte, um künftig als verlässlicher Ansprechpartner für die Kommunalpolitik und das städtische Kulturreferat fungieren zu können.

Erst Vollversammlung steigt am 13. April im Gelsenkirchener Consol-Theater

Schauplatz dieser ersten von mehreren geplanten Vollversammlungen wird das Consol-Theater sein. Dort, an der Bismarckstraße 240 in Bismarck, soll an besagtem Donnerstag ab zehn Uhr ausgelotet werden, welche Form die künftige Interessenvertretung für alle Sparten, Disziplinen und Institutionen des freien Kultursektors annehmen müsste. „Wir wollen hier möglichst viele Menschen zusammenbringen, um ein vielschichtiges Bild zu erhalten“, sagt Georg Kentrup, einer der Geschäftsführer des gastgebenden Consol-Theaters und Mitglied der so genannten Steuerungsgruppe.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Zu dieser gehören auch Christoph Lammert, Künstler und Mitglied des Vereins Szeniale, sowie Harald Redmer. Er ist Kulturberater und ehemaliger Leiter des NRW-Landesbüros für Freie Darstellende Künste. Letzterer wird auch die Moderation bei der Vollversammlung übernehmen und zudem ein Impulsreferat halten. Dessen Thema lautet: „Potenziale und Ziele einer selbstbestimmten Organisation für eine starke Repräsentanz der professionell arbeitenden freien Szene auf kommunaler Ebene“.

Ein Blick auf Kulturbeiräte in anderen deutschen Städten

„Diese Vollversammlung ist der erste Schritt eines Prozesses, der aber nicht von heute auf morgen abgeschlossen sein wird“, ordnet Kentrup ein. Sein Wunsch lautet, dass sich der neue Kulturbeirat bis Ende dieses Jahres gebildet und seine Arbeit aufgenommen hat. Doch um das zu schaffen, müsste alles nahezu reibungslos verlaufen. Viel wichtiger als das Tempo sei aber das Ergebnis. „Wir wollen ja, dass die für alle bestmögliche Lösung dabei herauskommt“, so Kentrup. Finanziert wird das Ganze mit Mitteln einer Projektförderung des Fonds Soziokultur. Zu Verfügung stehe eine Summe im sehr niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich, so Kentrup.

In Deutschland gebe es bereits mehrere Städte, in denen ein solches Gremium bereits aktiv ist. Man habe über den Tellerrand geschaut und sich davon inspirieren lassen, „was andere so auf die Beine gestellt haben“, sagt Kentrup. Auch diese verschiedenen Modelle sollen bei der Vollversammlung zur Sprache kommen, um zu schauen, was sich denn davon Gutes übernehmen ließe.

Junge Kreative und etablierte Player sollen sich einbringen

Mit dem sogenannten „Sprecherrat“ habe es in Gelsenkirchen schon einmal ein Gremium gegeben, das nach ähnlichen Prinzipien gearbeitet habe. Das alles liege aber mehrere Jahrzehnte zurück. Deswegen sollen nun auch zwingend frische Ideen her. „Wir haben so viele spannende, neue, junge Leute in der Stadt, die aktiv sind und sich einbringen wollen. Auch sie wollen wir bei diesem Prozess dabeihaben“, blickt Kentrup auf eine gewünschte Zielgruppe. Doch auch etablierte Vereine und Institutionen wie etwa die „Werkstatt“ in Buer, die „Flora“ in der Altstadt, das „Wohnzimmer GE“ in Schalke, der Bund Gelsenkirchener Künstler oder der Verein Kultur-Pott Ruhr sollten mit dabei sein, nennt Kentrup nur einige von vielen weiteren Kandidaten.

Stadtverwaltung und Kommunalpolitik seien in diese Planungen übrigens mit eingebunden. „Wir planen hier keine Revolution im Stillen, sondern haben die entscheidenden Ansprechpartner mit eingeweiht und setzen nun auf konstruktive Gespräche“, sagt der Consol-Geschäftsführer. Zu besseren Planung sollen sich alle interessierten Künstler und Vereinsvertreter bis spätestens 11. April für die erste Vollversammlung anmelden unter: kulturbeirat@consoltheater.de oder 0209 988 22 82.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen