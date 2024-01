Vollsperrung: Nun ist diese Gelsenkirchener Straße betroffen

Gelsenkirchen Bauarbeiten an einer wichtigen Gelsenkirchener Straße im Stadtnorden: Straßen-, Bus-, und Bahnverkehr wird beeinträchtigt.

Die Bauarbeiten auf der Cranger Straße in Gelsenkirchen sind inzwischen so weit fortgeschritten, dass mit einem Teilabschnitt in Fahrtrichtung Buer begonnen werden kann. Das hat jetzt die Bogestra bekannt gegeben. Dadurch wird von Freitag, 12. Januar, bis Dienstag, 16. Januar 2024, sowohl der Straßen-, als auch der Bus- und Bahnverkehr beeinträchtigt.

Vollsperrung in Gelsenkirchen: Nun ist diese wichtige Straße betroffen

In der Zeit von Freitag, 12. Januar, 6 Uhr, bis voraussichtlich Dienstag, 16. Januar, circa 9 Uhr, muss für die Bauarbeiten zwischen „Zum Hauptfriedhof“ und „Erlestraße“ eine Vollsperrung eingerichtet werden. Von den Sperrungen sind auch Seitenstraßen betroffen: die Einmündungen in die Cranger Straße von der Erlestraße (hohe Hausnummern), der Hermann-Löns-Straße und der Schillerstraße sind ebenfalls gesperrt.

Während der Vollsperrungen können auch Anlieger den Bereich nicht befahren, somit sind die Ein- und Ausfahrten in den voll gesperrten Abschnitten nicht erreichbar. Die Bogestra bittet Autofahrerinnen und Autofahrer, diese Bereiche weiträumig zu umfahren.

Arbeiten an Gelsenkirchener Baustelle finden auch abends und nachts statt

Um die Einschränkungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten, soll die Baufirma laut Bogestra das komplette Wochenende arbeiten. Dabei kann es auch zu Arbeiten in den späten Abend-, und Nachtstunden kommen. Aufgrund von im Vorfeld notwendigen Arbeiten an der Fahrleitung wird es bereits vor dem Wochenende zu Nachtarbeiten kommen. Im Zuge der Vollsperrung werden auch Bäume gefällt. Zukünftige Kanalbauarbeiten machen das erforderlich.

Auf der Linie 301 fahren von Freitag, 12. Januar, bis zum Betriebsende am Sonntag, 14. Januar, zwischen den Haltestellen Erle Forsthaus und Buer Rathaus Kunstmuseum Busse statt Bahnen. Die Haltestellen Haunerfeldstraße und Hermann-Löns-Straße können in dieser Zeit nicht angefahren werden. Darüber hinaus bedienen die Busse anstelle der Haltestelle Middelicher Straße Ersatzhaltestellen auf der Emil-Zimmermann-Allee auf Höhe der Waschanlage (Richtung Erle) beziehungsweise der gegenüberliegenden Straßenseite (Richtung Buer).

Änderungen auch im ÖPNV: Buslinien 397, 398 und 381 werden umgeleitet

Die Linien 397 und 398 sowie die zeitweise in diesem Bereich fahrende Linie 381 müssen von Freitag, 12. Januar, Betriebsbeginn, bis Montag, 15. Januar, Betriebsende, ebenfalls umgeleitet werden. Dabei kann in beiden Richtungen die Haltestelle Hermann-Löns-Straße nicht angefahren werden, in Richtung Buer nicht bedient werden können die Haltestellen Schievenstraße, Gartmannshof, Am Schäperskotten, Görtzhof und Haunerfeldstraße.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Weitere Infos gibt es rund um die Uhr unter der Service-Nummer 0800 6/50 40 30 (gebührenfrei aus allen deutschen Netzen) oder auch im Netz unter bogestra.de.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen