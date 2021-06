Vollmond-Konzert auf Klappstühlen mit dem Edy Edwards Trio

Das Edy Edwards Trio spielt am Donnerstag, 24. Juni, ein Konzert im Gelsenkirchener Alfred-Zingler-Haus in Bulmke-Hüllen.

Gelsenkirchen. Das Alfred-Zingler-Haus in Gelsenkirchen beendet seine Corona-bedingte Veranstaltungspause und lädt am 24. Juni zu einem Konzertabend.

Nach langer Veranstaltungspause startet das Alfred-Zingler-Haus in Bulmke-Hüllen am Donnerstag, 24. Juni, wieder mit seiner beliebten Veranstaltungsreihe „Yellow Moon – Kultur zum Vollmond“. Zum Wetter passend findet der Abend mit dem Edy Edwards Trio ab 19.30 Uhr (Einlass: 19 Uhr) als Klappstuhl-Konzert auf dem Hof statt. Alle Besucherinnen und Besucher sollten sich also einen Stuhl mitbringen.

Eine musikalische Mischung aus Rock, Blues und Americana

Den Auftakt der Reihe macht also das Edy Edwards Trio, das eine große musikalische Freiheit zwischen Rock und Bluesoffensiv auslebt. Die Wurzeln aus Rock, Blues und Americana sind dabei allgegenwärtig und klar zu hören. Die Texte sind mal blumenreich und bitter, dann wieder frech und geradeaus, aber immer mitten aus dem Leben. Begleitet wird der Band-Namensgeber von Stefan Bauer (Gitarre) und Dale Lohse (Schlagzeug).

Kartenreservierungen per E-Mail zwingend erforderlich unter: veranstaltungen.ini.azh@gmx.de.

