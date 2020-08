Volkshochschule Gelsenkirchen startet ins neue Semester

Gelsenkirchen-Altstadt. Die Volkshochschule Gelsenkirchen startet bald ins zweite Semester. Wegen Corona wurde das Online-Angebot ausgebaut.

Der Start der Volkshochschule Gelsenkirchen in das zweite Semester steht unter besondren Vorzeichen. Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie im Frühjahr ein Großteil der Kurse des ersten Semesters nicht oder nur verkürzt stattfinden konnte, soll das Herbstsemester Ende August unter möglichst regulären, allerdings an die Corona-Schutzverordnung angepassten Bedingungen starten.

Gelsenkirchener Volkshochschule setzt in Corona-Zeiten auf Sicherheit

„In der aktuellen Situation hat die Sicherheit und Gesundheit unserer Teilnehmenden und Lehrkräfte, aber auch der weiteren Mitarbeiter der Volkshochschule oberste Priorität“, betont Klaus Rostek, Leiter des Referats Bildung der Stadt. „Dennoch freuen wir uns, den Bürgern endlich wieder die teils lang ersehnten Weiterbildungsmöglichkeiten anbieten zu können.“

Programmbereichsleiterin Silke Sommerfeld, Referatsleiter Klaus Rostek und VHS-Leiter Holger Gruner hier bei einer früheren Vorstellung des Programms. In diesem Semester gibt es eine Vielzahl von hochkarätigen Vorträgen, die online von Zuhause aus verfolgt werden können. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services GmbH

Volkshochschule Gelsenkirchen hat das Online-Angebot ausgebaut

Das am 31. August 2020 beginnende Semester beinhaltet eine Fülle an Kursen, Workshops und Veranstaltungen aus Politik und Kultur, beruflicher und schulischer Bildung, Fremdsprachen und Gesundheit sowie Deutsch als Zweitsprache. „Neben vielen bewährten Präsenzangeboten haben wir den Bereich der Online-Veranstaltungen weiter ausgebaut. Eine Vielzahl an hochkarätigen Vorträgen, die vom heimischen Rechner verfolgt werden können, ist ebenso im Programm wie Kurse und Workshops.“, erläutert VHS-Direktor Holger Gruner. „Je nach Entwicklung der Corona-Pandemie kann es bei den Präsenzveranstaltungen allerdings zu räumlichen oder zeitlichen Veränderungen im Kursgeschehen kommen.“

Anmeldungen für VHS- in Gelsenkirchen nur schriftlich, telefonisch oder online

Das gesamte Programm der Volkshochschule (Ebertstraße 19) ist ab Montag, 17. August 2020, auf www.vhs-gelsenkirchen.de veröffentlicht, die Programmhefte sind an den bekannten Auslagestellen im Stadtgebiet zu finden. Für alle Angebote der VHS Gelsenkirchen ist eine rechtzeitige, vorherige Anmeldung zwingend erforderlich. Dies gilt auch für entgeltfreie Veranstaltungen und Einzeltermine wie etwa Vorträge. Anmeldungen werden ab Montag, 17. August, bis auf Weiteres nur online, schriftlich oder telefonisch entgegengenommen, die Kasse der Einrichtung ist geschlossen. Es finden außerdem keine offenen Sprechstunden statt. Persönliche Beratungen sind telefonisch (0209 169 2508) oder nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.