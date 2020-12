Vivawest investiert 9,6 Millionen in Wohnungs-Modernisierung

Gelsenkirchen-Resse. Das Gelsenkirchener Unternehmen sanierte 136 Einheiten in Resse. Dächer, Fassaden und Keller wurden gedämmt, etliche Mieter erhielten Balkone.

Rund eineinhalb Jahre ist der Startschuss her für die Modernisierung von 136 Vivawest-Wohnungen in Resse. Nun, pünktlich zum Weihnachtsfest, ist die Maßnahme abgeschlossen. 9,6 Millionen Euro hat das Unternehmen in das Projekt investiert, das den Mietern im Quartier mehr Wohnkomfort beschert.

Die Bewohner der Vivawest-Wohneinheiten rund um die Cäcilien-, Schnorr-, Ahorn-, Viktoria-, Lange und Hertener Straße sowie um den Uteweg und die Straße Zum Markt können sich über eine energetische Modernisierung sowie begleitende Instandsetzungsarbeiten freuen. „Die Gebäude aus den Baujahren 1959 bis 1968 haben durch eine effektive Dach-, Fassaden- und Kellerdeckendämmung sowie neue Fenster, Haustüren und teilweise neu gedeckte Dächer auch eine deutlich bessere Energiebilanz. Auch Regenrinnen und Fallrohre wurden in diesem Zuge gleich mit erneuert“, berichtet Michael Marx, Bereichsleiter Bestandstechnik bei Vivawest.

Gelsenkirchener Vivawest-Wohnungen erhielten Balkone

Viele der Vivawest-Wohnungen in Gelsenkirchen-Resse erhielten neue Balkone, bei anderen wurden sie saniert. Das Unternehmen ist überzeugt: Für die Mieter bedeutet dies eine Steigerung der Lebensqualität. Foto: Carsten Paul / Vivawest

Die Sanierung vorhandener und der Anbau neuer Balkone bringe zudem eine Steigerung der Lebensqualität mit sich. Die Erdgeschosswohnungen wurden mit Rollläden ausgestattet und die Briefkastenanlagen erneuert. Der Einbau einer Gegensprechanlage schaffe zusätzliche Sicherheit für die Mieter. Begleitende Instandsetzungsarbeiten sowie eine Neugestaltung der Außenanlagen inklusive der Sanierung von 21 Garagen runden die umfassende Modernisierungsmaßnahme ab.

„Die energetische Modernisierung unserer Bestände und die Erneuerung der Wohnumfelder ist uns sehr wichtig. Wir möchten, dass sich unsere Mieter in modernen Quartieren wohl fühlen“, so Marx. Allein im vergangenen Jahr wurden Gebäude mit insgesamt 1504 Wohneinheiten energetisch saniert sowie 1686 Wohnungen modernisiert. Gegenüber dem Basisjahr 1990 hat Vivawest nach eigenen Angaben den Ausstoß von Kohlendioxid je Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche im Bestand um 55,6 Prozent reduziert. Das Unternehmen mit Sitz im Nordsternpark in Horst bewirtschaftet in Gelsenkirchen mehr als 5700 Wohnungen, wovon sich 668 im Quartier Resse befinden.