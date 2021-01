Virtuelle Messe der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Die Westfälische Hochschule Gelsenkirchen lädt ab 18. Januar Schulabsolventen zur virtuellen Hochschulmesse. Schnupper-Vorlesungen gehören dazu.

Zur Orientierung für Abiturienten, Schulabgänger mit Fachhochschulreife, Eltern und alle Interessierten bietet die Westfälische Hochschule (WH) vom 18. Januar bis zum 5. Februar einer virtuelle Hochschulmesse rund um das Thema Studium im Allgemeinen sowie zu allen Studienangeboten der WH an. Dazu gibt es ein umfangreiches Programm mit digitalen Angeboten zu allen 27 Bachelor-Studiengängen und aufbauenden Masterprogrammen.

Virtuelle Laborführungen inklusive

Neu im Angebot sind der Studiengang "Maschinenbau" am Campus Bocholt und der Studiengang „Nachhaltige biologische und chemische Technologien“ am Campus Recklinghausen; sie starten im Wintersemester 2021/22. Zum Programm der Orientierungsmesse gehören Formate wie digitale Schnuppervorlesungen, virtuelle Labor- und Werkstattführungen, Studienfachberatung via Video-Chat sowie Online-„Walk and Talk“-Rundgänge mit der Fachschaft. Beratungsangebote zur Studienorientierung, zu dualen Studienvarianten, zum Programm „Ingenieur plus Lehrer“, zu Möglichkeiten der Studienfinanzierung und zum Studium im Ausland ergänzen das Programm.

Eltern, die ihre Kinder bei der Studienwahl unterstützen möchten, können sich im Online-Vortrag „Orientierung im Hochschuldschungel für Eltern“ informieren und direkt im Anschluss Fragen an die Mitarbeitenden der „Zentralen Studienberatung“ stellen.

Digitale Live-Angebote laufen Anfang Februar

Viele Inhalte der virtuellen Hochschulmesse und auch das gesamte Programm der Wochen der Studienorientierung sind unter „www.w-hs.de/virtuelle-messe“ ab sofort abrufbar. Die meisten Live-Angebote laufen in der ersten Februar-Woche.

Die „Wochen der Studienorientierung“ sind ein gemeinsames Angebot des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft, des Ministeriums für Schule und Bildung, der NRW-Hochschulen sowie der Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit. Eine Übersicht über alle Angebote der staatlichen Fachhochschulen und Universitäten ist unter „www.studienorientierung-nrw.de“ abrufbar.

