Gelsenkirchen-Ückendorf. An der Bochumer Straße 99 hat Thomas Udovic einen Eckladen eröffnet. Wir zeigen, was er dort alles verkauft – inklusive Fotostrecke.

Vintage-Store „Toms Corner“ hat in Gelsenkirchen eröffnet

„Ich kann fast zu jedem Stück eine Geschichte erzählen“, sagt Thomas Udovic (56), der die Abkürzung „Tom“ bevorzugt, während er über seine Ladenfläche blickt. Möbel, Lampen, Schallplattenspieler, Kunst und mehr sind auf den gut 70 Quadratmetern Fläche platziert. In dem Eckladen an der Bochumer Straße 99 (Ecke Bergmannstraße) mit großer Fensterfront befinden sich eine Vielzahl an Schätzen aus den Jahren 1900 bis 1970.

In Bochum gibt es ebenfalls ein „Toms Corner“

Auch wenn der Laden erst kürzlich in Gelsenkirchen-Ückendorf eröffnet hat, ganz neu ist „Toms Corner“ nicht. Bereits seit 2004 gibt es ebenfalls einen Eckladen mit diesem Namen an der Metzstraße 1 in Bochum, nicht weit von der Jahrhunderthalle entfernt. Angeboten wurde dem gelernten Schreiner und Schmied der Laden damals, als er arbeitslos war. Da er schon immer Spaß an Antiquitäten hatte, zögerte er nicht lange.

Das Foto zeigt den alten Plattenspieler von Johnny Cash mit deren Unterschriften auf der seiner Frau June Carter auf dem Plattenteller. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Tom Gawlik, der Inhaber der „Trinkhalle“, der ebenfalls in Bochum und seit diesem Jahr in Gelsenkirchen einen Vintage-Retro-Store betreibt, hatte Udovic auf die Entwicklung des Stadtteils Ückendorf aufmerksam gemacht. „Das hat sofort gepasst. Ich liebe die Häuser aus der Gründerzeit um 1900 herum“, so der 56-Jährige. Die Gelsenkirchener Stadterneuerungsgesellschaft (SEG) hatte ihm zunächst ein Objekt an der Bochumer Straße 105 angeboten, aber er entschied sich für den jetzigen Standort und eine Renovierung der kompletten Ladenfläche.

Kauf auf Flohmärkten in Belgien

„Ich habe mein ganzes Leben schon alte Dinge geliebt und bin über die Jahre in die Branche reingewachsen. Es macht mir immer noch Spaß“, sagt Udovic, der die geschichtsträchtigen Gegenstände größtenteils auf Flohmärkten in Belgien, auf denen Neuwaren verboten sind, ankauft. Meist ist er mit seinem urigen DDR-Bus, Baujahr 1978, unterwegs. Andere Stücke erhält er ansonsten durch Privatverkäufe und seltener durch Haushaltsauflösungen.

Ein Plattenspieler von Country-Sänger Johnny Cash

Schätze aus den verschiedenen Jahrzehnten befinden sich in „Toms Corner“ an der Bochumer Straße 99. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Nierentische, Tütenlampen, besonderes Geschirr, außergewöhnliche Vasen, aber beispielsweise auch ein Plattenspieler von Johnny Cash mit der Originalunterschrift des Country-Sängers und seiner geliebten Frau June Carter oder alte Ausgaben der Frauenzeitschrift Vogue von 1980 bis 2000 gehören zu den Sammlungen. Ein Highlight ist zudem ein „James Bond“-Sideboard mit elektronischer Bar und eingebauten Lautsprechern. „Davon gibt es nicht viele, das Teil wiegt bestimmt ‘ne halbe Tonne“, so der Bochumer.

Aktuell noch unter anderem in dem Eckladen zu finden ist ein altes „Coca Cola“-Werbeschild von 1950, eine Lampe der Bauhauskünstlerin Marianne Brandt von 1928, eine „Rock Ola“-Musikbox von 1958, ein Theaterscheinwerfer mit Holzstativ aus den 1940ern und ein Arzt-Sideboard der Firma „Baisch“ aus den 1930er-Jahren.

Betreiber „Tom“ mit seinem alten DDR-Bus vor seinem Vintage-Retro-Store „Toms Corner“ in Gelsenkirchen. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Er wirkt in der Fernsehserie „Der Trödel-Checker“ mit

Manchmal verleiht „Tom“ seine Liebhaberstücke auch für Fernsehproduktionen. In der Sport1-Fernsehserie „Der Trödel-Checker“, die im Oktober erstmals ausgestrahlt wurde, ist er selbst als Krimskram-Jäger auf Schatzsuche. Zudem war er bereits Gast in der ZDF-Trödel-Show „Bares für Rares“.

Eine große Liebe des Punkfans sind auch Schallplatten. 15.000 davon habe er mittlerweile angesammelt. Mit Maik Rokitta, dem Inhaber des „1Null7“ und „Phono1Null7“ habe er ein gutes Verhältnis, so dass er im „Phono1Null7“ an der Bochumer Straße 107 seine Platten verkaufen kann.