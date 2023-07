Wird in dieser Woche für eine Nacht gesperrt: Der Vincketunnel in Gelsenkirchen-Buer.

Baustelle Vincketunnel in Gelsenkirchen-Buer für eine Nacht gesperrt

Gelsenkirchen-Buer. Der Vincketunnel in Gelsenkirchen-Buer muss in dieser Woche für eine Nacht gesperrt werden. Der Grund sind Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

In dieser Woche wird der Vincketunnel für eine Nacht gesperrt, Autofahrerinnen und Autofahrer müssen eine Umleitung in Kauf nehmen. Beginn der Sperrung ist Mittwoch, 5. Juli, 19 Uhr, um 5 Uhr am darauffolgenden Donnerstagmorgen soll der Tunnel wieder frei sein.

Umleitung führt über diese Straße in Gelsenkirchen-Buer

Grund sind Wartungs- und Reinigungsarbeiten an dem Linksabbiegertunnel, der die Kurt-Schumacher-Straße mit der Vinckestraße verbindet. Eine Umleitung wird ausgeschildert: ab Schernerweg geradeaus über die Kurt-Schumacher-Straße, dann rechts in die Cranger Straße und weiter rechts über die Vom-Stein-Straße zur Vinckestraße.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen