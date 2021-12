Vier Tonnen Überladung: Gelsenkirchener Polizei stoppt Lkw

Ein „Schwergewicht“ hat die Gelsenkirchener Polizei am Dienstag, 30. November, vor der Veltins-Arena aus dem Verkehr gezogen. Der überladene Lkw war mit vier Tonnen zu viel unterwegs.

Gelsenkirchen-Erle. Einen arg überladenen Lkw hat die Gelsenkirchener Polizei gestoppt. Beim Abladen kippte der Laster mit vier Tonnen zu viel sogar nach hinten.

Ein „Schwergewicht“ hat die Gelsenkirchener Polizei am Dienstag, 30. November, vor der Veltins-Arena aus dem Verkehr gezogen.

Gestoppter Lkw in Gelsenkirchen um mehr als 50 Prozent überladen

Den Beamten war am Dienstag um 14.30 Uhr auf der Kurt-Schumacher Straße in Höhe der Veltins-Arena aufgefallen, dessen Reifen aufgrund des Gewichts stark eingedrückt waren. Der Laster mit abgestochenem Rasen im Container brachte rund 11.6 Tonnen auf die Waage, damit war der Transporter nach Abzug der Toleranz mit mehr als vier Tonnen zu viel unterwegs. Das sind etwas mehr als 50 Prozent des zulässigen Gesamtgewichtes.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und wiesen ihn an, den Container abzuladen. Der war so schwer, dass dabei der gesamte Lkw nach hinten kippte. Da der 64-jährige Fuhrunternehmer zugab, den Transporter überladen zu haben, gingen die Beamten von Vorsatz aus. Daher verdoppelt sich das zu erwartende Bußgeld auf 470 Euro und der Fahrer muss mit einem Punkt in Flensburg rechnen.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen