Radeln steht auch in Gelsenkirchen ganz oben auf der Liste der Freizeitvergnügen. Die Vier-Schlösser-Tour des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Gelsenkirchen wird stattfinden – wegen des Coronavirus aber nicht wie geplant am 22. März, sondern erst zu einem späteren, bislang noch nicht festgelegten Zeitpunkt. Die Tour kann jeder Radler aber schon mal für sich allein erkunden.

Der ADFC, teilt der Gelsenkirchener Tour-Guide Ursula Gransch mit, hat bis einschließlich 20. April alle Veranstaltungen abgesagt. Aber die passionierte Radlerin verrät schon mal Spannendes für diese Runde. „Auf der Fahrt werden Einblicke in unsere Vergangenheit vermittelt.“

Es geht los am Schloss Horst, einst ein stolzes, vierflügeliges Prachtgebäude aus der Renaissance. Dann führt die Tour weiter zum Wasserschloss Herten, zum Schloss Westerholt (heute ein Hotel-Restaurant mit Biergarten und Golfplatz) und endet am Schloss Berge, dessen Entstehungsgeschichte bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht.

Über die Hugo-Trasse zum Rhein-Herne-Kanal

Das Kunstwerk „Der Ball“ von Rolf Glasmeier ist einer der Orte, an dem auf der Vier-Schlösser-Tour durch Gelsenkirchen und Herten ein Zwischenstopp eingelegt wird. Foto: Hans Blossey / Hans Blossey www.luftbild-blossey.de

Viel Interessantes erfährt man auf der Tour, die über die Hugo-Trasse zum Rhein-Herne-Kanal führt. Es geht vorbei am Kunstwerk „Der Ball“ von Rolf Glasmeier, dann wird ein kurzer Stopp am Kanal eingelegt. Dort gibt es eine Gedenktafel. Darauf stehen die Namen der Menschen, die bei einem Fährunglück am 7. April 1946 ums Leben gekommen sind.

„Damals gab es in der Nachkriegszeit nur eine provisorische Fähre über den Rhein-Herne-Kanal. Sie kenterte am 7. April 1946 und 21 Menschen fanden den Tod“, berichtet die kundige Radlerin. Durch den Emscherbruch, die Resser Mark und den Hertener Wald geht es weiter zum Wasserschloss, das inmitten eines alten englischen Landschaftsgartens liegt und 1376 erstmals urkundlich erwähnt wurde.

„Das Schloss und die Kapelle gehören zur Klinik Herten des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe. Sehenswert ist die aus dem 14. Jahrhundert stammende gotische Schlosskapelle mit ihrer bewegten Geschichte“, sagt die Tour-Führerin. Einst stand die Kapelle auf Schloss Grimberg in Gelsenkirchen. 1908 wurde sie Stein für Stein abgetragen und in Herten wieder aufgebaut, weil sie einem Industriehafen weichen musste. Außer frischer Luft gibt es bei der Tour also auch viel Wissenswertes.