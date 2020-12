Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Gelsenkirchen

Bei einem Unfall in Gelsenkirchen sind am Dienstag, 1. Dezember, vier Personen verletzt worden. Die Kollision geschah beim Linksabbiegen.

Gelsenkirchen-Altstadt. Bei einem Unfall in Gelsenkirchen sind am Dienstag vier Personen verletzt worden. Die Kollision geschah beim Linksabbiegen.

Drei Männer und eine Frau sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 1. Dezember, in Gelsenkirchen leicht verletzt worden.

Die Kollision ereignete sich nach Polizeiangaben am Dienstag gegen 13.40 Uhr in der Gelsenkirchener Altstadt, als 51-jähriger Herner mit seinem Mercedes auf der Gabelsbergerstraße an der Einmündung Gabelsbergerstraße/ Pastoratstraße mit dem Seat eines 27-jährigen Gelsenkircheners zusammenprallte, der von der Pastoratstraße nach links in die Gabelsbergerstraße einbiegen wollte.

Gelsenkirchener zur ambulanten Behandlung im Krankenhaus

Der Mercedesfahrer (51), seine 29-jährige Beifahrerin sowie der Seatfahrer (27) und sein 31-jähriger Beifahrer verletzten sich leicht. Die 29-Jährige und der 31-Jährige gaben an, gegebenenfalls selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Der 51-Jährige ließ sich vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens behandeln. Ein weiterer Rettungswagen brachte den 27-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.