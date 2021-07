Auch Gelsenkirchener Retter des DLRG halfen bei der Hochwasser-Katastrophe in Eschweiler und Erfstadt.

Hochwasser Vier Gelsenkirchener DLRG-Retter im Einsatz in Erftstadt

Gelsenkirchen. Vier Wasserretter der DLRG Gelsenkirchen halfen im Überflutungsgebiet in Eschweiler und Erftstadt. Sie bargen Gestrandete.

Auch Lebensretter der DLRG aus Gelsenkirchen halfen im Überflutungs-Katastrophengebiet. Am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr ging der Alarm ein, am Donnerstagmorgen um 5.45 Uhr rückten vier Wasserretter des DLRG Gelsenkirchen – Annika Zielony, Jens Schindel, Jana und Corvin Fiedrich – mit dem Gerätewagen Wasserrettung und dem Rettungsboot Grimberg zum Sammelraum in Ratingen aus.

Der erste Einsatz führte in die Stadt Eschweiler, um aus überfluteten Häusern eingeschlossene Personen zu evakuieren. Am späten Abend wurden die Wasserretter ins Hochwassergebiet Erftstadt verlegt. Nach kurzer Nachtruhe waren auch dort die vom Hochwasser betroffenen Stadtteile zu erkunden. Gegen 20 Uhr wurden die Gelsenkirchener Wasserretter dann aus dem Einsatzgebiet entlassen, um Mitternacht waren sie wohlbehalten wieder zu Hause. Stadt und DRK hatten die Helfer für ihren ehrenamtlichen Einsatz freigestellt.

Auch die Retter sind übrigens auf Spenden angewiesen, um auch künftig mit dem nötigen Equipment retten zu können. Das Konto bei der Stadtsparkasse Gelsenkirchen IBAN: DE95 4205 0001 0127 0097 60.

