Vier Besetzungsverfahren pro Jahr

Die Bezirksregierung hat das vierte Stellenbesetzungsverfahren dieses Jahres für die fünf Kreise (Borken, Coesfeld, Recklinghausen, Steinfurt, Warendorf) und die drei kreisfreien Städte (Bottrop, Gelsenkirchen, Münster) abgeschlossen.

Der Besetzungsquote von 73,80 Prozent in Gelsenkirchen stehen bezirksweit 73,87 Prozent gegenüber. In der Stadt Münster sind es 77 Prozent, 65,33 Prozent in Bottrop und 68,54 Prozent im Kreis Recklinghausen. Mit 83,06 Prozent erreicht der Kreis Steinfurt die höchste Quote.