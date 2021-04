Video-Installation lockt zum Gästezimmer des Kunstmuseums

Das Zusammenleben von Taube und Stadtmensch betrachtet die Künstlerin Anne Linke in ihrer Videoinstallation „Pigeons and Architecture“, die ab 27. April im Gästezimmer des Kunstmuseums Gelsenkirchen zu sehen ist.

Im Gästezimmer des Kunstmuseums Gelsenkirchen ist ab 27. April eine Video-Installation zu bestaunen. Das ist auch in Zeiten von Corona möglich.

Im Gästezimmer des Kunstmuseums Gelsenkirchen ist zum zehnten Mal ein Gast eingezogen: Die Videokünstlerin Anne Linke wird ab der kommenden Woche im Haus an der Horster Straße in Buer eines ihrer Werke präsentieren.

Die Tauben und ihr Leben in urbanen Architekturen

In ihrer Video-Installation „Pigeons and Architecture“ untersucht Linke städtische und bauliche Strukturen in Hinblick auf deren nicht-menschliche Bewohnerinnen und Bewohner. Die Tauben bevölkern als „unliebsame“ Tiere urbane Architekturen und nutzen die Elemente, die gegen sie erfunden, entworfen und gebaut wurden. Sie trinken aus Bordsteinrinnen, nisten auf Rohren und werden von Passanten gefüttert. So beleuchtet die Künstlerin in ihrer Arbeit die Beziehungen und den Umgang zwischen Mensch und Tier.

Das Gästezimmer des Kunstmuseums Gelsenkirchen ist ein kleiner Raum am Museumsvorplatz, der von außen auch während der Schließungszeiten einzusehen ist. Der Zugang ist offen und kostenfrei. Linkes Video soll vom 27. April bis 11. Juli dort zu sehen sein.