Geldautomat in Gelsenkirchen gesprengt – Video von Flucht

Ein Bild der Verwüstung: Unbekannte Täter haben Donnerstagnacht, 9. Februar, den Geldautomaten der Deutschen Bank an der Essener Straße in Gelsenkirchen gesprengt.

Gelsenkirchen. Erneut hat es in Gelsenkirchen nachts geknallt. Unbekannte Täter haben im Stadtteil Horst einen Geldautomaten gesprengt. Es gibt sogar ein Video.

Mindestens drei unbekannte Täter haben Donnerstagnacht, 9. Februar, einen Geldautomaten in Gelsenkirchen gesprengt. Von der Flucht vom Tatort gibt es sogar ein Video.

Essener Straße in Gelsenkirchen nach Automatensprengung mit Trümmerteilen übersät

Durch eine laute Detonation sind die Anwohner der Essener Straße im Gelsenkirchener Stadtteil Horst nachts gegen 1.45 Uhr aufgeschreckt und aus dem Schlaf gerissen worden. Unbekannte Täter haben den Geldautomaten der Deutschen Bank an der Essener Straße 1 gesprengt, um an das Bargeld zu kommen. Die Polizei hat die Tat bestätigt.

Die Detonation war überaus heftig, wie Bilder zeigen, die der Gelsenkirchener Bezirksbürgermeister Joachim Gill (SPD) gemacht hat. Darauf zu sehen: Trümmerteile liegen weit verstreut auf dem Gehweg und auf der Straße, die Front der Bankfiliale wurde regelrecht zerfetzt.

Lesen Sie dazu auch:

Von der Bankfiliale an der Essener Straße in Gelsenkirchen-Horst sind nach der Sprengung des Geldautomaten nur noch Trümmer übrig. Foto: Foto: Joachim Gill

Die Täter, mindestens drei, flüchteten in einer PS-starken dunklen Limousine, wie ein Video in den sozialen Medien zeigt. Nachbar, die augenscheinlich in den Wohnungen über der Bankfiliale wohnen haben es wohl aufgenommen. Es zeigt, wie zwei Täter in die Limousine einsteigen und die Flucht antreten.

Die beiden in schwarz gekleideten und vermummten Täter steigen auf der Beifahrerseite vorne und hinten ein, so dass davon auszugehen ist, dass mit dem Fahrer mindestens drei Täter am Werk waren. Vermutlich handelt es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen getunten Mercedes.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Die Polizei setzte bei der Fahndung nach den hochmotorisierten Tätern einen Hubschrauber ein. Bislang lief die Fahndung aber erfolglos. Die Polizei sperrte die Essener Straße in Richtung Turfstraße für die Arbeit des polizeilichen Erkennungsdienstes. Am Tatort versuchen die Ermittler Spuren zu sichern. Ein schwieriges Unterfangen angesichts der großen Zerstörungen.

Vor drei Wochen, am 18. Januar, hat es einen ähnlichen Fall in einem anderen Stadtteil im Norden Gelsenkirchens gegeben. Am 18. Januar jagten unbekannte Täter den Geldautomaten der Sparkasse Resse an der Ewaldstraße in die Luft, um Bargeld abzugreifen.

Automatensprengung in Gelsenkirchen: Ein Trümmerteil der Schaufensterscheibe der Bankfiliale an der Essener Straße in Gelsenkirchen-Horst. Foto: Foto: Joachim Gill

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen