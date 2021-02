VHS-Seminar: Klima retten vor Gelsenkirchener Haustür

Rund 80 Aktivisten demonstrieren Ende September 2020 in Gelsenkirchen bei der Fridays-for-Future-Kundgebung gegen den Klimawandel. Zu diesem Thema bieten die VHS und das städtische Umweltreferat nun ein Online-Seminar an.

Gelsenkirchen. Gelsenkirchener Onlinekurs vermittelt wissenschaftliche Grundlagen. Experten geben Tipps für gemeinsames Handeln vor Ort.

Hitze, Hochwasser oder Dürre: Die Klimakrise ist ein Problem, das sich regional ganz unterschiedlich auswirkt. Was das für Gelsenkirchen bedeutet, und wie sich jede und jeder vor Ort für den Klimaschutz einsetzen kann, können alle Interessierten ab März im Kurs „klimafit – Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“ lernen.

Der Kurs richtet sich an alle, die mithelfen möchten, ihre Städte und Gemeinden klimafreundlich zu gestalten. An sechs Kursabenden werden die Teilnehmenden mit den wissenschaftlichen Grundlagen zum Thema Klima und Klimawandel vertraut gemacht. Der Fokus liegt auf Veränderungen, die der Klimawandel in Deutschland und im Ruhrgebiet herbeiführt.

Gelsenkirchener können mit Klimawissenschaftlern auf Augenhöhe diskutieren

Darüber hinaus will der Kurs Anregungen zum gemeinsamen Handeln und effektiven Klimaschutz geben. Die „klimafit-Challenge“ zeigt etwa, wie man mit kleinen Verhaltensänderungen beim Essen oder Heizen CO2-Emissionen einsparen kann. Die Teilnehmenden haben außerdem die Möglichkeit, mit Klimawissenschaftlern, regionalen und lokalen Experten und Initiativen auf Augenhöhe zu diskutieren. Nach erfolgreicher Teilnahme erhalten gibt’s ein „klimafit“-Zertifikat, das die Teilnehmenden als Multiplikatoren für den kommunalen Klimaschutz auszeichnet. „klimafit 2021“ wird in Gelsenkirchen gemeinsam vom Referat Umwelt und der Volkshochschule (VHS) umgesetzt.

„Denn Klimaschutz und Klimaanpassung sind zentrale Aufgaben in Kommunen. Um diese Aufgaben wahrnehmen zu können, braucht es neben Verwaltung und Politik auch innovative Unternehmen und vor allem engagierte Bürger, die die Maßnahmen zum Klimaschutz unterstützen“, erklärt der Klimaschutz- und Solarbeauftragte der Stadt Armin Hardes. „Es sind die Menschen vor Ort, die den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft antreiben und andere motivieren mitzumachen“, ist Brigitte Schneider, stellvertretende Direktorin der VHS, überzeugt.

Info und Anmeldung unter: www.vhs-gelsenkirchen.de, Kursnummer 3110. Für inhaltliche Rückfragen steht Niels Funke, Programmbereichsleiter Bildung für nachhaltige Entwicklung zur Verfügung, 0209 169 3096. Benötigt wird ein internetfähiges Endgerät wie Smartphone, Tablet oder Laptop.