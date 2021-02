Corona-Debatte VHS live: Wie steht Kultur in Gelsenkirchen die Krise durch?

Gelsenkirchen-Altstadt. Musiker, Schauspieler, Veranstalter sind in der Corona-Dauerkrise. Was uns allen verloren zu gehen droht, thematisiert die Gelsenkirchener VHS.

Die Kultur ist einer der großen Verlierer der Pandemie. Konzerte, Kabarett, Lesungen, Theater – vieles musste abgesagt werden, fand nur mit ganz wenig Publikum statt oder wurden ins Netz verlegt, gestreamt, geteilt. Musikerinnen, Schauspieler und viele andere Künstlerinnen und Künstler bangen um ihre Existenz, gefordert sind längst Exitstrategien, Vereine unterstützen Einrichtungen. Auch die Volkshochschule hat ihre Veranstaltungsangebote in der Corona-Zeit neu ausrichten müssen – und thematisiert nun online die Kultur-Krise. Eingeladen sind zwei Experten.

Veranstaltung der Gelsenkirchener Reihe „vhs.wissen-live“

Die beiden SZ-Journalisten Alexander Gorkow und Laura Hertreiter diskutieren am Dienstag, 23. Februar, um 19.30 Uhr live online. Beide leiten das Ressort Kultur der Süddeutschen Zeitung und gehen bei ihrem Netz-Auftritt auch der grundsätzlichen Frage nach, wie die Gesellschaft in der Krise mit der Kultur umgeht. Die große Sorge lautet, dass in der Pandemie ein Gutteil der kulturellen Substanz verloren geht.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Das Gespräch kann von zuhause verfolgt werden, so die VHS.. Technische Voraussetzungen sind ein internetfähiges Endgerät mit Lautsprechern oder Kopfhörern. Die Veranstaltung der Reihe „vhs.wissen-live“ findet in Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung statt. Die Zugangsdaten werden nach der Anmeldung unter www.vwww.vhs-gelsenkirchen.de hs-gelsenkirchen.de zugeschickt.