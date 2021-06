VHS Gelsenkirchen nimmt den Betrieb wieder auf

Gelsenkirchen. Die Volkshochschule im Gelsenkirchener Bildungszentrum nimmt wieder den betrieb auf. Der Neustart beginnt mit Integrationskursen.

Die Volkshochschule in Gelsenkirchen nimmt ihren Betrieb wieder auf. Gemäß den Vorgaben der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW dürfen wieder Bildungsveranstaltungen angeboten werden.

Start mit Integrationskursen an der Gelsenkirchener VHS - Maskenpflicht weiter gültig

Je nach Inzidenzstufe gelten dafür unterschiedliche Hygienevorschriften und Abstandsregelungen, außerdem ist für alle Teilnehmende, auch für Geimpfte und Genesene, neben der medizinischen Maskenpflicht der Nachweis eines aktuellen Negativtests zwingende Voraussetzung.

Am Montag, 7. Juni, starten zunächst die Integrationskurse im Bildungszentrum an der Ebertstraße in geteilten Gruppen wieder mit dem Präsenzbetrieb.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Informationen über die Aufnahme des weiteren Kursbetriebs werden auf www.vhs-gelsenkirchen.de sowie auf allen weiteren bekannten Kanälen veröffentlicht.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen