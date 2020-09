VHS Gelsenkirchen bietet Einblick in Monteverdis L’Orfeo

Opernsängerinnen singen am Mittwoch, 17. Juni 2020 in Gelsenkirchen im Musiktheater vor. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Gelsenkirchen. Opernensemble, MiR Dance Company und die Puppentheatersparte versprechen ein großartiges Bühnen-Ereignis.

Mit der ältesten Oper, die sich im Repertoire der inzwischen über 400-jährigen Geschichte der Gattung erhalten hat, beschäftigt sich die erste „MiR intensiv“-Veranstaltung der Volkshochschule Gelsenkirchen im Herbstsemester. Am Dienstag, 22. September, um 19 Uhr steht Claudio Monteverdis „L’Orfeo“ im Zentrum der Betrachtung.

Diesem Bühnenwerk an der Schwelle von der Renaissance zum Barock liegt der Mythos des Sängers Orpheus zugrunde, der in die Unterwelt hinabsteigt, um seine geliebte Eurydike wiederzuerlangen. An der ihm dort gestellten Aufgabe, droht er zu scheitern. Orpheus ist der Prototyp des Künstlers, der durch seine Kunst seine Ziele erreicht, zugleich aber durch die Kunst auf eine höhere Stufe der menschlichen Existenz gehoben wird. Die Produktion am MiR verspricht ein wahres Gesamtkunstwerk zu werden, wirken doch neben dem Opernensemble auch die MiR Dance Company und die Puppentheatersparte mit.

Die Veranstaltung findet im Bildungszentrum, Ebertstraße 19, statt und ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung mit der Kursnummer 2001A unter 0209 169-2508 oder www.vhs-gelsenkirchen.de ist allerdings zwingend erforderlich.